Не только военная помощь и санкции: в ISW выяснили, при каких условиях Путин сядет за стол переговоров

Министр обороны Великобритании Джон Гили 21 июля объявил о 50-дневной кампании по вооружению Украины для усиления давления на Кремль и принуждения президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров. Однако Путин примет участие в переговорах только после изменения ситуации на поле боя.

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Путина могут заставить сесть за переговоры с украинской стороной только значительные неудачи российской армии на поле боя. Об этом утверждают аналитики американского Института изучения войны в сводке о ситуации в Украине за 21 июля.

Исследователи считают, что, несмотря на старт 50-дневной кампании по вооружению Украины и готовность воспользоваться предложением президента США Дональда Трампа о 100-процентных вторичных тарифах на партнеров Кремля, приоритетом остается то, что происходит на линии фронта.

"ISW последовательно оценивает, что только значительные неудачи России на поле боя, возможные своевременной и достаточной военной помощью Запада украинским силам, заставят Путина пересмотреть способность России военно победить Украину и привести его за стол переговоров", — говорится в сводке.

Однако такие неудачи для российской армии произойдут не скоро, отмечают аналитики. Они считают, что неудачи постигнут ВС РФ "не в считанные недели". Скорее всего, возникновение серьезных проблем у россиян потребует нескольких месяцев или "сезонов военных кампаний". Но и это произойдет при условии, что Запад возьмет обязательство соответственно оснастить украинскую армию и помогать на таком уровне, который позволит воплотить подобные операции в жизнь.

Переговоры о прекращении огня: что происходит сейчас

19 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил российской стороне провести встречу на следующей неделе. Сам лидер Украины утверждает, что сейчас переговорную динамику с Кремлем необходимо усиливать.

21 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Кремль не пересматривал состав переговорной комиссии, которую отправит на следующую встречу с Украиной. Также он заявил, что впереди стороны ожидает сложная дипломатическая работа.

Напомним, 14 июля российское медиа "Известия" сообщило, что прямые переговоры Украины и России продолжатся.

Также 18 июля в The Times информировали, что Пекин готовит встречу с участием Си, Путина и Трампа.