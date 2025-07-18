Пекин готовит саммит с участием Си, Путина и Трампа — СМИ

Китай планирует пригласить президента США Дональда Трампа в Пекин на трехсторонний саммит с лидерами КНР и РФ. Встречу могут приурочить к 80-летию победы во Второй мировой войне.

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Как пишет The Times со ссылкой на Kyodo News, Китай рассматривает возможность провести в сентябре трехсторонний саммит с участием Си Цзиньпина, Владимира Путина и Дональда Трампа. Событие может состояться в Пекине на фоне масштабного военного парада по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны.

По данным журналистов, российский президент уже согласился принять участие в празднованиях, которые запланированы на 3 сентября на площади Тяньаньмэнь.

Китайские власти не стали опровергать информацию японского агентства Kyodo, которое сообщило, что решение пригласить Трампа уже принято. Источники в Пекине также предполагают, что визит Трампа может стать первой очной встречей лидеров США и КНР с момента его возвращения в Белый дом.

По данным Kyodo, во время телефонного разговора 5 июня Си Цзиньпин пригласил Трампа в Китай, и тот якобы положительно отреагировал. Параллельно рассматривается также возможность встречи Си с американским президентом в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

В 2015 году Владимир Путин уже участвовал в похожем военном параде в Пекине по случаю 70-летия капитуляции Японии. Если сентябрьская встреча состоится, это станет беспрецедентным дипломатическим актом, на фоне нынешней напряженной геополитической ситуации.

Как писал Фокус, Москва может поддержать Пекин в нападении на Тайвань и одновременно атаковать страны НАТО.

Недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Китай, Индия и Бразилия могут серьезно пострадать от вторичных санкций.