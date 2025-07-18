Пекін готує саміт за участі Сі, Путіна і Трампа – ЗМІ

Китай планує запросити президента США Дональда Трампа до Пекіна на тристоронній саміт із лідерами КНР і РФ. Зустріч можуть приурочити до 80-річчя перемоги у Другій світовій війні.

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Як пише The Times з посиланням на Kyodo News, Китай розглядає можливість провести у вересні тристоронній саміт за участю Сі Цзіньпіна, Володимира Путіна та Дональда Трампа. Подія може відбутися в Пекіні на тлі масштабного військового параду з нагоди 80-річчя завершення Другої світової війни.

За даними журналістів, російський президент вже погодився взяти участь у святкуваннях, які заплановано на 3 вересня на площі Тяньаньмень.

Китайська влада не стала спростовувати інформацію японського агентства Kyodo, яке повідомило, що рішення запросити Трампа вже ухвалене. Джерела в Пекіні також припускають, що візит Трампа може стати першою очною зустріччю лідерів США і КНР з моменту його повернення до Білого дому.

За даними Kyodo, під час телефонної розмови 5 червня Сі Цзіньпін запросив Трампа до Китаю, і той нібито позитивно відреагував. Паралельно розглядається також можливість зустрічі Сі з американським президентом у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН.

У 2015 році Володимир Путін вже брав участь у схожому військовому параді в Пекіні з нагоди 70-річчя капітуляції Японії. Якщо вереснева зустріч відбудеться, це стане безпрецедентним дипломатичним актом, на тлі нинішньої напруженої геополітичної ситуації.

Як писав Фокус, Москва може підтримати Пекін у нападі на Тайвань і одночасно атакувати країни НАТО.

Нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив що Китай, Індія та Бразилія можуть серйозно постраждати від вторинних санкцій.