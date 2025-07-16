"Зателефонуйте Путіну": генсек НАТО пригрозив наслідками трьом державам-прихильницям РФ

Бразилія, Китай та Індія можуть серйозно постраждати від вторинних санкцій, якщо продовжать вести бізнес з Росією, а вона не припинятиме воєнні дії в Україні.

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Усі ці держави ризикують через 50 днів отримати мита у розмірі 100%, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише Reuters.

"Я закликаю ці три країни, зокрема, якщо ви живете зараз у Пекіні, або в Делі, або є президентом Бразилії, — вам варто придивитися до цього, тому що це може дуже сильно вдарити по вас. Тому, будь ласка, зателефонуйте Володимиру Путіну і скажіть йому, що він повинен серйозно зайнятися мирними переговорами, тому що в іншому разі це дуже сильно вдарить по Бразилії, Індії та Китаю", — сказав Рютте.

Він підкреслив, що в Європі знайдуть гроші для того, щоб забезпечити для України найкращу позицію на мирних переговорах.

За словами генсека НАТО, за домовленістю з Трампом США тепер будуть "масово" відправляти зброю для України: йдеться не тільки про засоби ППО, а й про ракети та боєприпаси, які оплатять європейські держави.

"Це й оборонна, й наступальна зброя. Так що є всі види зброї, але ми не обговорювали вчора з президентом усі деталі. Це дійсно опрацьовується зараз Пентагоном, Верховним головнокомандувачем союзними військами в Європі, разом з українцями", — наголосив Рютте.

Нагадаємо, 15 липня Марк Рютте заявив, що Трамп пообіцяв надати Україні зброю на "мільярди доларів".

14 липня постпред США при НАТО Метью Вітакер повідомив Америка більше не надаватиме Україні озброєння безоплатно.