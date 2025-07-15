"Це справедливо": Трамп пообіцяв надати Україні зброю на "мільярди доларів", — генсек НАТО

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте пообіцяв надати Україні зброю на "мільярди доларів" коштом держав-членів НАТО.

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Вимога Трампа про те, що Європа має заплатити Америці за зброю для України є "справедливою", заявив в інтерв'ю журналістам Рютте за підсумками зустрічі із лідером Білого дому, яка відбулася 14 липня.

За його словами, в Північноатлантичному альянсі планують постачати озброєння Києву в рамках пакетів військової допомоги, які будуть "максимально ефективними".

"Я вважаю, це справедливо", — зазначив Рютте.

Він також додав, що минулого тижня Трамп сказав йому про своє бажання втрутитися в ситуацію в Україні.

"Минулого четверга мені зателефонував президент Трамп і сказав: "Марку, ми дійсно хочемо збільшити підтримку України в питанні постачання зброї". А сьогодні вранці я був у Білому домі, і він сказав, що, коли йдеться про санкції, нам, очевидно, потрібно зробити наступний крок зараз", — пояснив Рютте.

Генсек НАТО підкреслив, що Трамп був роздратований своєю останньою телефонною розмовою з президентом РФ Володимиром Путіним.

Рютте також звернувся до світових лідерів, які ведуть торгівлю з Москвою, та закликав їх зателефонувати Путіну і підштовхнути до мирної угоди до того, як набудуть чинності вторинні мита, які пообіцяв Трамп.

Нагадаємо, 14 липня постпред США при НАТО Метью Вітакер повідомив Америка більше не надаватиме Україні озброєння безоплатно.

У цей же день Трамп розповів, як Путін порушував домовленості та виставив ультиматум.