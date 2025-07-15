"Это справедливо": Трамп пообещал предоставить Украине оружие на "миллиарды долларов", — генсек НАТО

Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте пообещал предоставить Украине оружие на "миллиарды долларов" за счет государств-членов НАТО.

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Требование Трампа о том, что Европа должна заплатить Америке за оружие для Украины является "справедливым", заявил в интервью журналистам Рютте по итогам встречи с лидером Белого дома, которая состоялась 14 июля.

По его словам, в Североатлантическом альянсе планируют поставлять вооружение Киеву в рамках пакетов военной помощи, которые будут "максимально эффективными".

"Я считаю, это справедливо", — отметил Рютте.

Он также добавил, что на прошлой неделе Трамп сказал ему о своем желании вмешаться в ситуацию в Украине.

"В прошлый четверг мне позвонил президент Трамп и сказал: "Марк, мы действительно хотим увеличить поддержку Украины в вопросе поставок оружия". А сегодня утром я был в Белом доме, и он сказал, что, когда речь идет о санкциях, нам, очевидно, нужно сделать следующий шаг сейчас", — пояснил Рютте.

Генсек НАТО подчеркнул, что Трамп был раздражен своим последним телефонным разговором с президентом РФ Владимиром Путиным.

Рютте также обратился к мировым лидерам, которые ведут торговлю с Москвой, и призвал их позвонить Путину и подтолкнуть к мирному соглашению до того, как вступят в силу вторичные пошлины, которые пообещал Трамп.

Напомним, 14 июля постпред США при НАТО Мэтью Уитакер сообщил Америка больше не будет предоставлять Украине вооружение безвозмездно.

В этот же день Трамп рассказал, как Путин нарушал договоренности и выставил ультиматум.