"Позвоните Путину": генсек НАТО пригрозил последствиями трем государствам-сторонницам РФ

Бразилия, Китай и Индия могут серьезно пострадать от вторичных санкций, если продолжат вести бизнес с Россией, а она не будет прекращать военные действия в Украине.

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Все эти государства рискуют через 50 дней получить пошлины в размере 100%, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет Reuters.

"Я призываю эти три страны, в частности, если вы живете сейчас в Пекине, или в Дели, или являетесь президентом Бразилии, — вам стоит присмотреться к этому, потому что это может очень сильно ударить по вам. Поэтому, пожалуйста, позвоните Владимиру Путину и скажите ему, что он должен серьезно заняться мирными переговорами, потому что в противном случае это очень сильно ударит по Бразилии, Индии и Китаю", — сказал Рютте.

Он подчеркнул, что в Европе найдут деньги для того, чтобы обеспечить для Украины наилучшую позицию на мирных переговорах.

По словам генсека НАТО, по договоренности с Трампом США теперь будут "массово" отправлять оружие для Украины: речь идет не только о средствах ПВО, но и о ракетах и боеприпасах, которые оплатят европейские государства.

"Это и оборонительное, и наступательное оружие. Так что есть все виды оружия, но мы не обсуждали вчера с президентом все детали. Это действительно прорабатывается сейчас Пентагоном, Верховным главнокомандующим союзными войсками в Европе, вместе с украинцами", — подчеркнул Рютте.

Напомним, 15 июля Марк Рютте заявил, что Трамп пообещал предоставить Украине оружие на "миллиарды долларов".

14 июля постпред США при НАТО Мэтью Уитакер сообщил Америка больше не будет предоставлять Украине вооружение безвозмездно.