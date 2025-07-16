Китай и Россия начнут войну на два фронта: три фактора, которые ускорят эскалацию

Москва может поддержать Пекин в нападении на Тайвань и одновременно атаковать страны НАТО. Авторитарные режимы уже действуют сообща в отличие от Европы, считают политические эксперты и предупреждают о факторах, которые могут ускорить эскалацию.

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В начале июля министр иностранных дел Китая прямо заявил главе внешнеполитического ведомства ЕС Кайе Каллас, что Пекин заинтересован в том, чтобы Россия выиграла — или, по крайней мере, не проиграла — войну против Украины. Вскоре после этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что Россия и Китай могут совместно атаковать Запад. И этот сценарий вполне реален, пишет NZZ.

Эскалация, которой так боятся США и ЕС, уже происходит, но на других фронтах. С началом полномасштабной войны в Украине ось Москва-Пекин превращается в союз двух автократий с имперскими амбициями. Объединяющим фактором служит отказ от либерально-демократических ценностей.

Китай, Россия и их связь с йеменскими хуситами

Отдельные конфликты сливаются воедино, а участвующие в них субъекты тесно переплетаются. Хуситы в Йемене — яркий пример такого развития событий: они получают поддержку от Ирана, который тесно сотрудничает с Россией. Китай, в свою очередь, оказывает технологическую поддержку не только Ирану, но и самим хуситам. Красное море становится геополитической и глобальной экономической точкой.

Атака йеменских хуситов на корабль в Красном море Фото: Скриншот

И хуситы борются не только за господство в Йемене. Своими нападениями на грузовые суда они нарушают торговлю между Европой и Азией. Это одна из причин, по которой США уже несколько месяцев регулярно наносят авиаудары по позициям в Южном Йемене. Ситуация не изменилась даже после смены власти в Вашингтоне. Администрация Трампа продолжает дело, начатое при Байдене, хотя Дональд Трамп часто говорит о своей неприязни к предшественнику.

Эскалация последних недель и месяцев на Ближнем Востоке сковывает политические и военные силы Запада. Внимание общественности, дипломатические усилия и американские силы сосредоточены на треугольнике Иран-Израиль-Йемен. В результате война на Украине отходит на второй план. Такое развитие событий выгодно России. Тем более, что у Украины заканчиваются боеприпасы, пока президент США Дональд Трамп пытается убедить своего российского коллегу Владимира Путина согласиться на прекращение огня. Попытки эти провалились. И США в последние месяцы сократили военную помощь.

Как и где Россия может атаковать страны НАТО

Более того, Кремлю удалось интернационализировать свою войну на истощение Запада: Северная Корея поставляет солдат и боеприпасы, Иран помогает беспилотниками, а Китай предоставляет технологии и спутниковые данные. Но США решает сосредоточить свое внимание на Тихоокеанском регионе, считая, что к 2027 году Китай нападет на Тайвань.

Китайский корабль у берегов Тайваня Фото: nikkei.com

Но все более тесное сотрудничество между Москвой и Пекином таит в себе огромный потенциал для эскалации. В случае военного нападения на Тайвань, Китай заинтересован в том, чтобы Россия одновременно обострила конфликт с Европой. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не исключает этот сценарий.

То, как могла произойти эта эскалация, можно увидеть на примере действий России в Крыму и на востоке Украины в 2014 году. Аналогичный подход возможен в нескольких местах в Европе. Часто упоминается "Нарвский сценарий": вооруженная группа предполагаемых повстанцев может захватить ратушу в эстонском городе Нарва и объявить о независимости. Нарва расположена на крайнем северо-востоке Эстонии, члена НАТО, непосредственно на границе с Россией. 97% населения говорят на русском языке как на родном.

Город Нарва может стать целью россиян Фото: Postimees

Такая тайная операция Кремля стала бы вызовом для Эстонии и НАТО в целом, поскольку поставила бы вопрос о соразмерном ответе. Однако эскалация необязательно должна произойти в Нарве. "Зеленые человечки" могли бы появиться в латвийском регионе, граничащем с Россией или Беларусью, где проживает много русскоязычного населения, например, в районе Резекненского железнодорожного узла.

Архипелаг Шпицберген с российским шахтерским городком Баренцбург также может стать подходящим кандидатом для эскалации в силу своего особого статуса в соответствии с международным правом. В Молдове Россия уже может оказывать влияние на самопровозглашённую республику Приднестровье. Хотя Молдова не входит ни в ЕС, ни в НАТО, вооруженный конфликт в непосредственной близости от Европы создает риски.

Скоординированная эскалация на нескольких театрах военных действий отвечала бы интересам авторитарной оси Москва-Пекин. США пришлось бы ответить на нападение Китая на Тайвань, но также оказались бы втянуты в конфликт на восточном фланге Европы через НАТО.

Граница России и Финляндии Фото: YLE

Западные спецслужбы уже несколько месяцев опасаются, что Кремль может в ближайшие годы начать операцию по проверке единства НАТО. Это был бы логичный следующий шаг, учитывая растущую конфронтацию, к которой стремится Россия с Западом. Подрыв подводных кабелей, военные провокации, поджоги и более агрессивные кампании влияния свидетельствуют о том, что Кремль все более открыто атакует Европу.

С европейской точки зрения, три фактора могут значительно ускорить эскалацию

Российский прорыв в Украине: пока что ВСУ удается сдерживать атаки. Российские войска продвигаются очень медленно и несут большие потери. Однако если усилия РФ увенчаются успехом, то это усилит политическое и военное давление на Киев. Европа, вероятно, столкнется с более масштабной волной беженцев, что также может повлиять на политические настроения в ЕС.

Конфликт ЕС и США: Отношения между ЕС и США резко охладились с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Спор о тарифах в настоящее время находится на пике. Серьезной эскалации внутри НАТО пока удалось избежать. Однако разногласия по поводу тарифов или расходов НАТО могут в любой момент перерасти в более масштабный конфликт. Если это сотрудничество прекратится, Запад будет ослаблен — к большой радости авторитарных режимов.

Дональд Трамп и Марк Рютте Фото: Из открытых источников

Кризис внутри ЕС: В последние годы в ряде стран усилились позиции правых и левых популистов, выступающих против ЕС. Это оказывает на ЕС серьезное давление. Это затрудняет проведение последовательной политики. В то время как геополитическая ситуация становится все более непредсказуемой, а угроза либеральному Западу растет, ЕС занят только собой. Альянс между левыми и правыми популистами в Германии может серьезно подорвать европейское единство.

Европейские государства сталкиваются с необходимостью одновременно перевооружить собственные вооруженные силы и помочь Украине выйти из сложной военной ситуации. Возможно, для этого необходимо признать, что Европа уже находится в состоянии войны с Россией — или, по крайней мере, в открытом конфликте.

Напомним, ранее Фокус писал о том, почему Дональд Трамп все-таки решил дать отпор Владимиру Путину. И речь тут не об Украине.

А 14 июля постпред США при НАТО Мэтью Уитакер сообщил Америка больше не будет предоставлять Украине вооружение безвозмездно.