"Чувствует себя униженным": СМИ выяснили, почему Трамп на самом деле начал давать отпор Путину

Президент США Дональд Трамп "обижен" на президента России Владимира Путина — именно личная обида является основной причиной того, что Трамп начал давать отпор Путину по крайней мере публично.

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Разочарование Трампа в главе Кремля растет, однако это не является признаком нового стратегического мировоззрения американского президента, пишет The Atlantic со ссылкой на чиновников Белого дома и двух внешних советников Трампа.

"У Трампа не появилось новой приверженности к Украине или ее президенту Владимиру Зеленскому. Он не стал внезапно верить в традиционные трансатлантические альянсы, которые его предшественники ценили как противовес Москве. Скорее, Трамп был обижен", — говорится в материале.

Источники издания подчеркнули, что Путин заставил Трампа выглядеть "младшим партнером", игнорируя его призывы прекратить войну против Украины и усиливая боевые действия:

"Поскольку Путин продолжает игнорировать его призывы к соглашению, Трамп чувствует себя униженным, опасаясь, что он выглядит слабым", — отметил источник The Atlantic.

Авторы материала объяснили, что меры, объявленные Трампом, скорее всего не изменят общую траекторию войны в Украине, однако они могут притупить желание РФ продолжать войну. Эти шаги также заверили Украину и Европу, что Вашингтон все еще может быть партнером в их борьбе.

В то же время американские официальные лица не сообщили, будет ли передано Украине больше оружия в будущем, а значительная часть окружения Трампа и многие члены Палаты представителей от Республиканской партии решительно выступают против предоставления дополнительной военной или финансовой помощи Киеву.

Эта неопределенность по мнению авторов материала, усложнит планы украинского президента Владимира Зеленского и Европы относительно будущей обороны Украины.

"Считаю ли я, что Трамп теперь проукраинский? Совсем нет. Но Европе все равно нужно планировать с мыслью о том, что США не является надежным союзником, потому что Трамп все еще может изменить свою позицию", — отметил бывший оперативник ЦРУ Марк Полимеропулос.

Напомним, 14 июля постпред США при НАТО Мэтью Уитакер сообщил Америка больше не будет предоставлять Украине вооружение безвозмездно.

В этот же день Трамп рассказал, как Путин нарушал договоренности и выставил ультиматум.