"Відчуває себе приниженим": ЗМІ з'ясували, чому Трамп насправді почав давати відсіч Путіну

Президент США Дональд Трамп "ображений" на президента Росії Володимира Путіна — саме особиста образа є основною причиною того, що Трамп почав давати відсіч Путіну принаймні публічно.

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Розчарування Трампа в очільнику Кремля зростає, проте це не є ознакою нового стратегічного світогляду американського президента, пише The Atlantic з посиланням на чиновників Білого дому та двох зовнішніх радників Трампа.

"У Трампа не з'явилося нової прихильності до України чи її президента Володимира Зеленського. Він не став раптово вірити в традиційні трансатлантичні альянси, які його попередники цінували як противагу Москві. Скоріше, Трамп був ображений", — йдеться у матеріалі.

Джерела видання підкреслили, що Путін змусив Трампа виглядати "молодшим партнером", ігноруючи його заклики припинити війну проти України та посилюючи бойові дії:

"Оскільки Путін продовжує ігнорувати його заклики до угоди, Трамп відчуває себе приниженим, побоюючись, що він виглядає слабким", — зазначило джерело The Atlantic.

Автори матеріалу пояснили, що заходи, оголошені Трампом, найімовірніше не змінять загальну траєкторію війни в Україні, проте вони можуть притупити бажання РФ продовжувати війну. Ці кроки також запевнили Україну та Європу, що Вашингтон все ще може бути партнером у їхній боротьбі.

Водночас американські офіційні особи не повідомили, чи буде передано Україні більше зброї в майбутньому, а значна частина оточення Трампа та багато членів Палати представників від Республіканської партії рішуче виступають проти надання додаткової військової або фінансової допомоги Києву.

Ця невизначеність на думку авторів матеріалу, ускладнить плани українського президента Володимира Зеленського та Європи щодо майбутньої оборони України.

"Чи вважаю я, що Трамп тепер проукраїнський? Зовсім ні. Але Європі все одно потрібно планувати з думкою про те, що США не є надійним союзником, бо Трамп все ще може змінити свою позицію", — наголосив колишній оперативник ЦРУ Марк Полімеропулос.

Нагадаємо, 14 липня постпред США при НАТО Метью Вітакер повідомив Америка більше не надаватиме Україні озброєння безоплатно.

У цей же день Трамп розповів, як Путін порушував домовленості та виставив ультиматум.