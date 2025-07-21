Меморандумы Москвы и Киева как небо и земля: впереди тяжелые переговоры

Россия не пересматривает состав своей делегации для следующего этапа переговоров с Украиной, хотя точная дата их проведения пока не определена. В Кремле признают: впереди сложная дипломатическая работа.

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Российские власти не вносили изменений в состав переговорной группы, которая будет участвовать в очередном раунде диалога с Украиной. Об этом 21 июля сообщило государственное агентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Песков уточнил, что российская сторона сохраняет предыдущий состав переговорной команды, а решение о конкретной дате третьего раунда консультаций пока не принято. Москва обещает проинформировать, как только появится определенность в этом вопросе.

В то же время российская делегация готовится к обсуждению проектов меморандумов о возможном урегулировании — в частности, как отмечают в Кремле, речь идет о двух документах, которые представляют кардинально разные позиции Киева и Москвы.

По словам официальных лиц, впереди — "серьезная дипломатическая работа", ведь подходы сторон к ключевым аспектам мирного процесса существенно расходятся.

Кроме того, пресс-служба Кремля сообщила о предстоящей поездке президента России Владимира Путина в Китай. Что касается возможного визита президента США Дональда Трампа на тот же международный форум, Москва никакой информацией не располагает. В Кремле в то же время не исключают, что тема встречи лидеров РФ и США может быть затронута, если Трамп таки отправится в Китай.

Переговоры России и Украины: что известно

10 июля президент Владимир Зеленский заявил, что пока переговоры с Россией не возобновляются. По словам украинского лидера, сейчас должен завершиться результат, о котором стороны договорились в рамках второй встречи в Стамбуле.

Далее, как утверждает Зеленский, команды смогут готовить встречи на уровне лидеров.

Напомним, 27 июня эксперт рассказал в колонке Фокуса, когда могут возобновиться переговоры по Украине.

Недавно Фокус писал, что в Кремле заявили, что прямые переговоры с Украиной продолжатся.