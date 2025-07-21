Меморандуми Москви і Києва як небо і земля: попереду важкі переговори

Росія не переглядає склад своєї делегації для наступного етапу переговорів з Україною, хоча точна дата їх проведення наразі не визначена. У Кремлі визнають: попереду складна дипломатична робота.

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Російська влада не вносила жодних змін до складу перемовної групи, яка буде брати участь у черговому раунді діалогу з Україною. Про це 21 липня повідомило державне агентство "РИА Новости" з посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Пєсков уточнив, що російська сторона зберігає попередній склад переговорної команди, а рішення щодо конкретної дати третього раунду консультацій поки не ухвалене. Москва обіцяє проінформувати, щойно з’явиться визначеність у цьому питанні.

Водночас російська делегація готується до обговорення проєктів меморандумів щодо можливого врегулювання – зокрема, як наголошують у Кремлі, йдеться про два документа, які представляють кардинально різні позиції Києва та Москви.

За словами офіційних осіб, попереду – "серйозна дипломатична робота", адже підходи сторін до ключових аспектів мирного процесу суттєво розходяться.

Крім того, пресслужба Кремля повідомила про майбутню поїздку президента Росії Володимира Путіна до Китаю. Що ж до можливого візиту президента США Дональда Трампа на той самий міжнародний форум, Москва жодної інформації не має. У Кремлі водночас не виключають, що тема зустрічі лідерів РФ і США може бути порушена, якщо Трамп таки вирушить до Китаю.

Переговори Росії та України: що відомо

10 липня президент Володимир Зеленський заявив, що наразі переговори з Росією не відновлюються. За словами українського лідера, наразі має завершитися результат, про який сторони домовилися у межах другої зустрічі у Стамбулі.

Далі, як стверджує Зеленський, команди зможуть готувати зустрічі на рівні лідерів.

Нагадаємо, 27 червня експерт розповів у колонці Фокусу, коли можуть відновитися переговори щодо України.

Нещодавно Фокус писав, що у Кремлі заявили, що прямі переговори з Україною продовжаться.