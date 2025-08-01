"Никогда не был чужим для России": появились доказательства, что Путин мечтал о Крыме еще в 90-х, — Spiegel

В немецких архивах нашли доказательства того, что нынешний президент РФ Владимир Путин имел захватнические взгляды в отношении Крыма и других территорий еще до того, как получил власть.

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Кроме Крыма речь идет о востоке Украины и севере Казахстана, пишет немецкое издание Spiegel.

"В архивах Федерального министерства иностранных дел появились первые признаки того, что нынешний кремлевский правитель Владимир Путин не признает границ России", — говорится в материале.

В январе 1994 года Путин был заместителем городского головы Санкт-Петербурга и считался реформатором. Однако именно в том году, по словам генерального консула Германии в Санкт-Петербурге, Путин проявил свои имперские амбиции.

"Крым, восточная Украина и северный Казахстан — по крайней мере эти территории — никогда не были чужими для России, а всегда были частью российской территории. Ни одного россиянина не следует заставлять понимать, что теперь это для него чужая страна", — сказал тогда Путин, что подтверждается публикацией в издании, опубликованном Институтом современной истории.

Путин подчеркнул, экономическое и социальное положение Украины и Казахстана даже если оно удовлетворительное "не имеет значения", а Западу было бы "глупо" называть "возрождением российского империализма" стремление достичь российских интересов.

Немецкий дипломат также отметил, что Путин апеллировал к "национальному чувству" россиян, которое, по его словам, немцам "видимо, трудно понять".

Напомним, в конце июля в ISW выяснили, при каких условиях Путин сядет за стол переговоров.

Фокус также писал о том, что охрана Путина носит в сумках перехватчики FPV-дронов.