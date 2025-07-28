Хвост не влез: охрана Путина носит в сумках перехватчики FPV-дронов (видео)

Охрана президента России в курсе, что украинские беспилотники долетают до многих российских городов, включая Москву. Опасность прилетов заставляет их носить на мероприятия дроны-перехватчики.

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Президент России Владимир Путин всегда появляется на мероприятиях в сопровождении большого числа охранников. Изменения в военной отрасли повлияли на технологии, которые использует госохрана российского лидера. На это обратил внимание специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Перехватчик ударных дронов заметили у одного из сотрудников госохраны: мужчина спрятал его в сумку, но хвост БПЛА не влез. Исходя из представленных кадров, можно сделать вывод, что речь идет о боевом перехватчике.

О применении войсками России переносных дронов-перехватчиков стало известно в апреле 2025 года. Дрон оснащен четырьмя двигателями и тепловизионной головкой самонаведения. Судя по кадрам и фото, его конструкция похожа на БПЛА, который держит охранник Путина.

Дрон-перехватчик оснащен четырьмя двигателями

Не секрет, что украинские беспилотники атакуют российские города и долетают до Москвы, поэтому использование беспилотников-перехватчиков вполне оправданно.

Где именно были охранники и Путин, когда камеры запечатлели момент, не уточняется. Судя по количеству собравшихся военных, речь может идти об официальном награждении или совещании.

Напомним, украинская компания Aerobavovna тестирует систему перехвата дронов с использованием аэростатов.

Другая компания из Украины Venator Technologies разрабатывает дрон-перехватчик AngryCat, кторый будет работать против российских "Шахедов", "Ланцетов", "Орланов" и Zala.