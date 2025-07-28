Хвіст не вліз: охорона Путіна носить у сумках перехоплювачі FPV-дронів (відео)

Охорона президента Росії в курсі, що українські безпілотники долітають до багатьох російських міст, включно з Москвою. Небезпека прильотів змушує їх носити на заходи дрони-перехоплювачі.

Related video

Президент Росії Володимир Путін завжди з'являється на заходах у супроводі великої кількості охоронців. Зміни у військовій галузі вплинули на технології, які використовує держохорона російського лідера. На це звернув увагу фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Перехоплювач ударних дронів помітили в одного зі співробітників держохорони: чоловік сховав його в сумку, але хвіст БПЛА не вліз. Виходячи з представлених кадрів, можна зробити висновок, що йдеться про бойовий перехоплювач.

Про застосування військами Росії переносних дронів-перехоплювачів стало відомо у квітні 2025 року. Дрон оснащений чотирма двигунами і тепловізійною головкою самонаведення. Судячи з кадрів і фото, його конструкція схожа на БПЛА, який тримає охоронець Путіна.

Дрон-перехоплювач оснащений чотирма двигунами

Не секрет, що українські безпілотники атакують російські міста і долітають до Москви, тому використання безпілотників-перехоплювачів цілком виправдане.

Де саме були охоронці і Путін, коли камери зафіксували момент, не уточнюється. Судячи з кількості присутніх військових, може йтися про офіційне нагородження або нараду.

Нагадаємо, українська компанія Aerobavovna тестує систему перехоплення дронів з використанням аеростатів.

Інша компанія з України Venator Technologies розробляє дрон-перехоплювач AngryCat, який працюватиме проти російських "Шахедів", "Ланцетів", "Орланів" і Zala.