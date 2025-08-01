Путин "ждет" переговоров, но стреляет: в ЦПД опровергли заявления главы РФ

Владимир Путин снова исказил факты относительно переговоров с Украиной — на самом деле Киев еще весной согласился на прекращение огня и готов к встрече лидеров, тогда как сам российский диктатор продолжает войну и обстрелы.

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Как написал на своей странице в телеграм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, Украина еще в марте поддержала предложение США о прекращении огня, а также заявила о готовности к встрече с участием Дональда Трампа, Реджепа Эрдогана и представителей Европы.

"Путин стоит и говорит, что кто-то не хочет говорить. На самом деле именно он хочет дальше воевать и обстреливает Украину", — отметил Коваленко.

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Он также прокомментировал заявление Путина о якобы серийном производстве ударного беспилотника "Орешник". По словам главы ЦПИ, второй пуск дрона был неудачным и тот даже не взлетел. "А здесь целое серийное производство", — иронизирует Коваленко.

Кроме того, он опроверг еще одно заявление российского диктатора — об "оккупации" Часового Яра. "Конечно же, россияне сейчас не контролируют Часов Яр", — подчеркнул Коваленко.

Фото: Скриншот

Какое заявление сказал Путин относительно мира с Украиной

Напомним, по информации российского издания "РИА Новости", Путин сделал новое циничное заявление относительно переговоров с Украиной. В частности, он заявил, что "РФ готова подождать", если Киев считает, что сейчас не время для диалога. При этом российский диктатор подчеркнул, что условия, озвученные Москвой в июне 2024 года, остаются в силе.

Отметим, что тогда Путин требовал полного вывода украинских войск из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также заявления об отказе Украины от вступления в НАТО.

В своих заявлениях Путин также позволил себе обвинения в адрес украинской власти, утверждая, что она "не соответствует Конституции" — впрочем, конкретных доказательств этого он не привел.

"Наш политический режим построен на Конституции Российской Федерации и функционирует строго в соответствии с основным законом государства. Об Украине этого сказать нельзя. Не хочу вдаваться в детали, но нынешняя украинская власть не основывается на конституции, она явно нарушена", — заявил Владимир Путин.

Кроме этого, Путин заявил, что причиной разочарований часто становятся "чрезмерные ожидания", намекая, что достижение мира требует "серьезных разговоров без публичности". Он также высказался, что так называемые "недоброжелатели" России якобы изменили риторику — от призывов к ее стратегическому поражению до попыток любой ценой остановить наступление ВС РФ.

Также Фокус писал, что в немецких архивах нашли доказательства того, что нынешний президент РФ Владимир Путин имел захватнические взгляды в отношении Крыма и других территорий еще до того, как получил власть.