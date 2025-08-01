"Отгрызут, захватят и пойдут дальше": Лукашенко оговорился на встрече с Путиным (видео)

1 августа во время рабочего визита в Россию белорусский лидер Александр Лукашенко допустил оговорку на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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В видео, распространенном в одном из российских Telegram-каналов, Лукашенко, говоря о наступлении российской армии, заявил: "Отгрызут, захватят и пойдут дальше". Путин тут же вмешался и поправил его: "Вернут", тем самым пытаясь изменить смысл сказанного.

Во время переговоров Лукашенко сделал ряд заявлений, поддержав политику Кремля в отношении Украины. По данным агентства "РИА Новости", белорусский лидер подчеркнул, что:

Минск полностью поддерживает позицию Москвы в диалоге с Киевом;

Украине стоит "бегом просить Россию договориться";

встреча с Путиным возможна только после подготовки "почвы";

Запад пытается проконтролировать расходы Украины, что является "логичным";

санкции якобы приведут Европу к деиндустриализации;

США заинтересованы в ослаблении ЕС как геополитического центра.

Также Лукашенко прокомментировал темпы наступления российской армии, объяснив, что Путин "жалеет людей", поэтому "действует медленно, но уверенно".

Не обошла его внимание и тема участия США: "Если Трамп хочет мира, он должен включиться в процесс, а не указывать". Кроме того, Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что "никто не поставит на колени Минск и Москву".

Стоит заметить, что во время разговора с журналистами Александр Лукашенко также раскритиковал ультиматумы американского президента Дональда Трампа, которые тот выдвигал Путину. В частности, речь шла о предложении заключить мирное соглашение с Украиной сначала за 50 дней, а затем — до 8 августа.

"Там 50, 60, 10 дней — это уже так политика не делается. Если он хочет мира, он должен подключаться аккуратно, основательно. Это военные столкновения, и указывать там не получится, тем более ядерной державе. Это просто смех вызывает", — заявил лидер Беларуси.

Что во время встречи рассказывал Владимир Путин во время встречи

Ранее Фокус писал, во время встречи российский президент также заявил, что Москва не отказывается от переговоров и готова ждать, если Киев считает, что сейчас не время для диалога. Он назвал переговоры важными, особенно если целью является мирное урегулирование.

Кроме того, он прокомментировал предварительные договоренности, достигнутые в рамках переговоров в Стамбуле, включая обмен пленными и телами погибших военных. По его словам, Россия из гуманитарных соображений передала Украине тела погибших солдат, получив в ответ меньшее количество тел своих военных.

Он также намекнул, что достижение мира требует не публичных заявлений, а глубоких и предметных обсуждений. По его мнению, некоторые страны, которые ранее требовали поражения России, теперь выступают за остановку наступления ВС РФ любой ценой.

Отметим, что в Украине оперативно отреагировали на эти заявления. В частности, в Центре противодействия дезинформации напомнили, что еще в марте Киев поддержал американскую инициативу по прекращению огня и выразил готовность к переговорам с участием международных лидеров.

Более того, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в Украине осознают, кто принимает ключевые решения в Кремле. По его словам, если Москва действительно демонстрирует готовность к завершению войны на достойных условиях и установлению устойчивого мира, то Украина остается открытой к диалогу на уровне лидеров в любой момент.