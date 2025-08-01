"50, 60, 10 дней — так политика не делается": Лукашенко высмеял дедлайны Трампа для Путина
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп не может указывать ядерной России, что делать, и должен действовать "аккуратно", если хочет добиться завершения войны в Украине.
На опубликованном на официальном сайте президента РФ видео встречи белорусский лидер раскритиковал ультиматумы Дональда Трампа президенту РФ Владимиру Путину. Американский президент сначала давал Кремлю на мирное соглашение 50 дней, а затем сократил срок и установил дедлайн до 8 августа.
"Там 50, 60, 10 дней — это уже так политика не делается. Если он хочет мира, он должен подключаться аккуратно, основательно. Это военные столкновения, и указывать там не получится, тем более ядерной державе. Это просто смех вызывает", — сказал Александр Лукашенко.
Он также назвал американского президента его общим с Путиным "другом" и заявил, что они с российским диктатором болели за Трампа во время президентских выборов в США.
Лидер Беларуси также упомянул визит в Минск спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога, который состоялся 21 июня.
"Вы знаете, я недавно встречался с американцами, это его близкие друзья — я им открыто сказал: "Президенту скажите, чтобы он аккуратно это все делал". И можно договориться", — сказал Лукашенко.
Ультиматумы Трампа Путину: детали
Президент США Дональд Трамп 14 июля вспомнил о нарушении договоренностей и выставил ультиматум Владимиру Путину. Он заявил, что если за 50 дней не будет соглашения между Украиной и РФ, США введут вторичные тарифы против стран, которые ведут торговлю с Москвой.
28 июля Дональд Трамп заявил, что сократит срок с 50 до 10-12 дней, на что заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил Штатам угрозами войной.
31 июля президент США заявил, что война в Украине должна прекратиться до 8 августа, требуя мирного соглашения от обеих сторон.
Напомним, во время встречи с Александром Лукашенко Владимир Путин заявил, что готов завершить войну в Украине, но озвученные Россией в 2024 году условия остаются актуальными.