Визит Келлога к Лукашенко: уже говорили о мебели в компании представителей КГБ и ООН (видео)

Глава Беларуси Александр Лукашенко встретился со спецпосланником Президента США Китом Келлогом в Дворце Независимости. И американец похвалил обстановку.

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Лукашенко при встрече заявил, что Кит Келлог "наделал шуму" в мире своим приездом. И удивился, почему это произошло, пишет Belta.

Кит Келлог встретился с Александром Лукашенко

"Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах — об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки", — сообщил Лукашенко, после того, как приветствовал Келлога объятиями.

"Какие люди! Кто ж его не знает, самое медийное лицо!" – сообщил глава Беларуси.

Спецпосланник США ответил комплиментом, постучав по столу и заявив, что обстановка в приемной президента Беларуси прямо как в имении Мар-а-Лаго Дональда Трампа в Флориде.

Кит Келлог встретился с Александром Лукашенко и похвалил обстановку Фото: БелТА

"Столько золота…", — сообщил Келлог.

Отметив, что сейчас все живут в опасное время, когда те кризисы, с которыми они сталкиваются, могут разрастаться, если "мы не будем мудрыми и справедливыми".

"Очень рад, господин генерал, встретиться с вами. Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся", - сообщил Лукашенко.

А потом заявил, что Кит Келлог в Беларуси в "полной безопасности" и никакой эскалации в этот момент не случится.

"За это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас", — сообщил Лукашенко.

Кит Келлог встретился с Александром Лукашенко Фото: БелТА

После обмена любезностями журналистов из залы, где проходила встреча, выставили. Но официально сообщалось, что в повестке переговоров были международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения.

Интересен и состав делегации. В частности, Келлога сопровождал его заместитель Джон Коул, который ранее уже приезжал в Минск и вел переговоры с Лукашенко относительно освобождения политзаключенного Юрия Зенковича. С беларусской стороны присутствовали глава КГБ Иван Тертель и постпред в ООН Валентин Рыбаков.

Напомним, в апреле спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф перед переговорами с французской делегацией похвалил Елисейский дворец, где они собрались и сообщил, что он напоминает ему особняк Трампа в Мар-а-Лаго.

А ранее стало известно, что Дональд Трамп радикально изменил стиль Овального кабинета в Белом доме. Он повесил больше портретов, чем другие президенты США и украсил его золотыми безделушками, которые постоянно привозит из Мар-а-Лаго.