Візит Келлога до Лукашенка: уже говорили про меблі в компанії представників КДБ і ООН (відео)

Глава Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся зі спецпосланцем Президента США Кітом Келлогом у Палаці Незалежності. І американець похвалив обстановку.

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Лукашенко під час зустрічі заявив, що Кіт Келлог "наробив галасу" у світі своїм приїздом. І здивувався, чому це сталося, пише Belta.

Кіт Келлог зустрівся з Олександром Лукашенком

"Хіба ми не можемо вести нормальний діалог і розмовляти про наші справи — про відносини між Білоруссю і Сполученими Штатами Америки", — повідомив Лукашенко, після того, як привітав Келлога обіймами.

"Які люди! Хто ж його не знає, наймедійніша особа!" — повідомив глава Білорусі.

Спецпосланець США відповів компліментом, постукавши по столу і заявивши, що обстановка в приймальні президента Білорусі прямо як у маєтку Мар-а-Лаго Дональда Трампа у Флориді.

Кіт Келлог зустрівся з Олександром Лукашенком і похвалив обстановку Фото: БелТА

"Стільки золота...", — повідомив Келлог.

Зазначивши, що зараз усі живуть у небезпечний час, коли ті кризи, з якими вони стикаються, можуть розростатися, якщо "ми не будемо мудрими та справедливими".

"Дуже радий, пане генерале, зустрітися з вами. Я дуже сподіваюся, що наша бесіда буде дуже щирою, відкритою. В іншому разі чого зустрічатися? Якщо мудрувати, хитрувати один перед одним, ми результату не доб'ємося", — повідомив Лукашенко.

А потім заявив, що Кіт Келлог у Білорусі в "цілковитій безпеці" і жодної ескалації в цей момент не станеться.

"За цей час не відбудеться жодної ескалації не тільки в Білорусі, а й навколо нас", — повідомив Лукашенко.

Кіт Келлог зустрівся з Олександром Лукашенком Фото: БелТА

Після обміну люб'язностями журналістів із зали, де проходила зустріч, виставили. Але офіційно повідомлялося, що на порядку денному переговорів були міжнародна проблематика і загалом ситуація у світі, регіональна тематика і білорусько-американські відносини.

Цікавим є і склад делегації. Зокрема, Келлога супроводжував його заступник Джон Коул, який раніше вже приїжджав до Мінська і вів переговори з Лукашенком щодо звільнення політв'язня Юрія Зенковича. З білоруської сторони були присутні глава КДБ Іван Тертель і постпред в ООН Валентин Рибаков.

Нагадаємо, у квітні спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф перед переговорами з французькою делегацією похвалив Єлисейський палац, де вони зібралися, і повідомив, що він нагадує йому маєток Трампа в Мар-а-Лаго.

А раніше стало відомо, що Дональд Трамп радикально змінив стиль Овального кабінету в Білому домі. Він повісив більше портретів, ніж інші президенти США і прикрасив його золотими дрібничками, які постійно привозить із Мар-а-Лаго.