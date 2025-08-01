"Америка это предлагала": Зеленский отреагировал на заявления Путина относительно мира

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в Украине и мире понимают, кто принимает решения в Кремле. Он ответил на возможный "сигнал" о завершении войны.

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"Мы видим и поддерживаем усилия президента (США Дональда, — ред.) Трампа для окончания российской войны, всех убийств и для достижения достойного и длительного мира", — заверил Зеленский.

Он выразил благодарность всем, кто поддерживает работу ради мира и помогает Украине защищаться. В то же время президент не обошел вниманием и новые заявления лидера РФ Владимира Путина.

"Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытки выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время", — подчеркнул он.

Зеленский заверил, что весь мир и украинцы осознают, кто на самом деле принимает решения в России и "должен закончить эту войну".

"Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне до уровня разговора лидеров. Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Нужна готовность России", — добавил он.

Напомним, 1 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что якобы готов ждать мирных переговоров, если в Украине считают, что "сейчас не время". Он назвал переговоры важными и положительно отозвался о встрече делегаций Стамбула, но в то же время напомнил об озвученных в 2024 году целях России.

31 июля лидер США Дональд Трамп назвал действия России отвратительными и анонсировал новые санкции против России. Однако, по его словам, Путину может быть безразлично на экономическое давление. Войну в Украине он назвал глупой и такой, "в которую не надо было ввязываться".