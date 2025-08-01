"Америка це пропонувала": Зеленський відреагував на заяви Путіна щодо миру

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що в Україні й світі розуміють, хто ухвалює рішення в Кремлі. Він відповів на можливий "сигнал" про завершення війни.

Related video

"Ми бачимо та підтримуємо зусилля президента (США Дональда, — ред.) Трампа для закінчення російської війни, усіх вбивств та для досягнення достойного і тривалого миру", — запевнив Зеленський.

Він висловив вдячність усім, хто підтримує роботу заради миру й допомагає Україні захищатись. Водночас президент не оминув увагою й нові заяви лідера РФ Володимира Путіна.

"Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну достойно й встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відстрочку санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час", — підкреслив він.

Зеленський запевнив, що увесь світ і українці усвідомлюють, хто насправді ухвалює рішення у Росії й "повинен закінчити цю війну".

"Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії", — додав він.

Нагадаємо, 1 серпня президент РФ Володимир Путін заявив, що нібито готовий чекати на мирні переговори, якщо в Україні вважають, що "зараз не час". Він назвав перемовини важливими і позитивно відгукнувся про зустріч делегацій Стамбула, але водночас нагадав про озвучені у 2024 році цілі Росії.

31 липня лідер США Дональд Трамп назвав дії Росії огидними та анонсував нові санкції проти Росії. Однак, з його слів, Путіну може бути байдуже на економічний тиск. Війну в Україні він назвав дурною та такою, "в яку не треба було встрявати".