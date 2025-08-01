"США не беруть участі у цій війні": Трамп прокоментував масований удар по Києву (відео)

Американський президент Дональд Трамп назвав дії Росії огидними. З його слів, Європа "дуже засмучена", але у війну в Україні "не треба було встрявати".

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"Я думаю, що це не по-російськи. Я думаю, це огидно те, що вони роблять", — заявив лідер на пресконференції 31 липня у Білому домі, коментуючи атаку по Києву.

Про війну в Україні — з 33:31

Він назвав це огидним, але наголосив, що війна в Україні — не його, а 46-го президента США Джо Байдена. Попри це Трамп вирішив спробувати зупинити протистояння.

"Але я думаю, що те, що робить Росія, дуже сумно. Багато росіян гине. (…) Українці гинуть. Знаєте, Сполучені Штати насправді не беруть участі у цій війні. І не повинні", — зауважив він.

Трамп нагадав, що уклав угоду, за якою НАТО платить Вашингтону за усе, що він відправляє Україні. З його слів, американці постачають боєприпаси, ракети тощо, але "нічого не платять за цю війну". Водночас республіканець наголосив, що вона має бути зупинена і назвав її ганьбою.

"Зараз вони втрачають 7000 солдатів на тиждень. Українських солдатів і російських солдатів. І вони також втрачають людей в містах і селищах, тому що Путін обстрілює їх ракетами. Ні, я вважаю, що це ганебно", — сказав президент США.

Він підтвердив, що Вашингтон збирається запровадити санкції проти Росії. Однак Трамп не впевнений, що президенту РФ Володимиру Путіну не байдуже на це.

"Я не знаю, чи санкції його турбують. Знаєте, вони знають про санкції", — зазначив він.

Президент не знає, чи матимуть санкції "якийсь ефект". Однак він запевнив, що їх збираються запровадити. З його слів, Європа "дуже засмучена", але війни в Україні "не повинно було бути" і вона б нібито не сталася, якби Трамп був президентом.

"Це була дурна війна, в яку не треба було встрявати. Не треба було в неї встрявати", — додав він.

Нагадаємо, виконувач обов'язків заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі заявив, що у Росії й України лишилося часу до 8 серпня на те, щоб домовитись про перемир’я і досягнення сталого миру. З його слів, американці "готові вжити додаткових заходів" задля цього.

Вночі на 31 липня ЗС РФ атакували Київ ракетами й дронами. Одна з ракет поцілила у житлову багатоповерхівку і зруйнувала цілий під’їзд. Розбір завалів у Святошинському районі триває досі, кількість загиблих вже зросла до 26 осіб, серед них — діти віком 6 і 2 років. Окрім того, відомо про 159 постраждалих, 16 з них — діти.