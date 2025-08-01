Розбір завалів у Києві: різко зросла кількість жертв, серед них троє дітей (фото)

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по столиці зросла до 26 людей, включно з трьома дітьми. Постраждали понад 150 осіб, рятувальні роботи тривають.

Related video

У ДСНС повідомили, що в ніч на 1 серпня під уламками зруйнованої багатоповерхівки у Святошинському районі Києва рятувальники виявили ще 10 тіл загиблих, зокрема дворічної дитини. Таким чином, кількість жертв нічної атаки 31 липня зросла до 26 осіб.

За оновленими даними, внаслідок удару в ніч проти 31 липня постраждали 159 людей, серед яких 16 дітей. Постраждалим допомагають кризові психологи – 112 осіб вже отримали підтримку від фахівців ДСНС.

З місця обвалу вивезли понад 2000 тон будівельних уламків. У ліквідації наслідків атаки задіяно 180 рятувальників і 60 одиниць техніки. Роботи тривають безперервно.

"З місця проведення робіт вивезено понад 2000 тон уламків. До ліквідації наслідків залучено 180 рятувальників та 60 одиниць техніки. Роботи тривають", – розповіли у ДСНС.

Атака на Київ 31 липня: що відомо

У ніч проти 31 липня російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву. Основний удар припав на Святошинський район, де було зруйновано житловий будинок. Це один із наймасштабніших обстрілів української столиці з початку літа.

З восьми ракет "Іскандер-К" вдалося збити тільки три. Крім того, противник застосував реактивні "Шахеди".

Серед загиблих — шестирічний спортсмен Матвій Марченко.

Рятувальникам вдалося дістати чоловіка, якого придавило уламками у квартирі.

Ще одна мешканка будинку дивом врятувалася, пролетівши разом із ліжком з дев'ятого на перший поверх. Дівчинка зламала ногу і вибила зуб, але в іншому її стан задовільний.

На місці трагедії тривають пошуки людей під завалами. Одна з мешканок будинку розповіла, що під руїнами залишаються її син, невістка і двоє онуків.

У Київській області 1 серпня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок чергового акту російського терору в Києві.