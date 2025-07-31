Отямилася внизу: постраждала від ракетного удару дівчинка вижила після падіння з 9 поверху

Киянка Вероніка дивом залишилася живою після удару російської ракети по її будинку в Києві в ніч на 31 липня. Вона прокинулася вже на землі, а від смерті її врятувало ліжко.

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Атака застала дівчину, коли вона спала. У коментарі журналістам "ТСН" вона сказала, що не пам'ятає, як усе сталося.

"З дев'ятого поверху вилетіла просто. Зламана нога і зуб відвалився", — каже Вероніка, яка зараз перебуває в лікарні.

За словами потерпілої, вона була у свідомості.

"Я була сонна і не розуміла, що відбувається. Я чула вибух — і за секунду я на землі. Я не знаю, як можна було пролетіти дев'ять поверхів і залишитися просто зі зламаною ногою", — продовжила вона свою розповідь.

Дівчина припускає, що в момент вибуху просто сиділа на ліжку і впала разом із ним. М'яке ліжко врятувало їй життя.

Вероніка не знає, що сталося з її батьками і чи живі вони. У коментарях під відео одна з користувачок написала, що мати і батько Вероніки загинули. Їх деблокували з-під завалів. Правда це чи ні, поки невідомо.

У коментарях користувачі написали, що батьків дівчинки знайшли Фото: Скриншот

Станом на 14:40 відомо, що постраждали 135 осіб, зокрема 12 дітей. Вісім киян, зокрема шестирічний хлопчик і його мама, загинули.

У стаціонарах лікарень зараз 30 осіб, з яких п'ятеро — діти. Ще 97 жителів столиці отримали амбулаторну допомогу.

Кількість постраждалих від атаки по Києву зросла до 135 осіб Фото: Скриншот

Нагадаємо, в ніч на 31 липня ЗС РФ запустили по столиці вісім крилатих ракет "Іскандер-К" і 309 безпілотників. Унаслідок удару було знищено цілий під'їзд житлового будинку. Крім того, атака стала рекордною за кількістю постраждалих дітей.

У Повітряних силах ЗСУ пояснили, чому вдалося збити тільки три ракети.

Під час атаки Росія також застосувала реактивні "Шахеди", які набагато важче збити.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові спеціально перевантажили українську ППО.

Тим часом донька Кіта Келлога відреагувала на обстріл української столиці і заявила, що Путін випробовує терпіння Трампа та Америки.