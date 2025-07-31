Удар "Іскандерами" по Києву: Ігнат пояснив, чому збили тільки три ракети з восьми (відео)

Вісім крилатих ракет "Іскандер-К" і понад 300 безпілотників запустили російські військові по Україні в ніч на 31 липня. Повітряним силам України вдалося збити не все смертоносне залізо, що летіло здебільшого на Київ.

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Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат констатує, що ЗС РФ змінили тактику обстрілів, ураховуючи особливості рельєфу та використовуючи наднизькі висоти. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

Гнат підкреслює, що всі ракети однаково небезпечні.

"Є ракети, які збиваються з більшим показником ефективності, які — з меншим. Сьогодні Київ атакували крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К". Також одні з найпопулярніших ракет, якими обстрілює Росія, це Х-101 і "Калібри"", — зазначив речник ЗС ЗСУ.

За його словами, найкращі показники за збиттям (загалом за час війни збито більше половини) — це ракети "Х-101" і "Калібри", тільки на третьому місці — "Іскандер-К".

Гість ефіру уточнив, що особливість "Іскандера-К" полягає в тому, що вона не менш небезпечна, ніж балістична ракета "Іскандер-М", тому що час підльоту невеликий.

Під час останньої атаки на Київ ЗС РФ запускали ракети з Курської області (РФ), що не так далеко від української столиці.

"Тобто часу на виявлення і реагування мало... Ще одна особливість, яку використовують росіяни, — наднизькі висоти і рельєф місцевості. Ракета притискається низько до землі і стає мало помітною для нашої ППО. Таким чином противник застосовує ці ракети не вперше. І сьогодні лише три з восьми вдалося збити".

Що стосується "Шахедів", то російські окупанти почали запускати їх близько 18-ї години вечора, і вони залітали в Україну за різними напрямками. Вдалося збити 290 із них. При цьому, додає Ігнат, ворог, можливо, використовував і реактивні БПЛА. Лише з північного напрямку таких зафіксували вісім.

"За параметрами польоту реактивні безпілотники відображаються як крилаті ракети, тому що швидкість їхня може бути понад 500 км/год. Відповідно, такі цілі здатні перехоплювати не всі засоби, які ми застосовуємо", — пояснив військовий.

Станом на 13:00 у Києві було відомо про 124 постраждалих унаслідок нічного обстрілу. Вісім людей загинули. Серед них — мати з шестирічним сином.

Раніше Фокус писав, що дочка Кіта Келлога прокоментувала удар по Києву і заявила, що Путін випробовує рішучість Америки.