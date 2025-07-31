Удар "Искандерами" по Киеву: Игнат объяснил, почему сбили только три ракеты из восьми (видео)

Восемь крылатых ракет "Искандер-К" и более 300 беспилотников запустили российские военные по Украине в ночь на 31 июля. Воздушным силам Украины удалось сбить не все смертоносное железо, летевшее по большей части на Киев.

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Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат констатирует, что ВС РФ сменили тактику обстрелов, учитывая особенности рельефа и используя сверхнизкие высоты. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Игнат подчеркивает, что все ракеты одинаково опасны.

"Есть ракеты, которые сбиваются с большим показателем эффективности, какие — с меньшим. Сегодня Киев атаковали крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К". Также одни из самых популярных ракет, которыми обстреливает Россия, это Х-101 и "Калибры"", – отметил спикер ВС ВСУ.

По его словам, лучшие показатели по сбитию (в общей сложности за время войны сбито более половины) – это ракеты "Х-101" и "Калибры", только на третьем месте — "Искандер-К".

Гость эфира уточнил, что особенность "Искандера-К" заключается в том, что она не менее опасна баллистической ракеты "Искандер-М" потому, что время подлета невелико.

Во время последней атаки на Киев ВС РФ запускали ракеты из Курской области (РФ), что не так далеко от украинской столицы.

"То есть времени на выявление и реагирование мало… Еще одна особенность, которую используют россияне, – сверхнизкие высоты и рельеф местности. Ракета прижимается низко к земле и становится мало заметной для нашей ПВО. Таким образом противник применяет эти ракеты не впервые. И сегодня лишь три из восьми удалось сбить".

Что касается "Шахедов", то российские оккупанты начали запускать их около 18 часов вечера, и они залетали в Украину по разным направлениям. Удалось сбить 290 из них. При этом, добавляет Игнат, враг, возможно, использовал и реактивные БПЛА. Только с северного направления таких зафиксировали восемь.

"По параметрам полета реактивные беспилотники отображаются как крылатые ракеты, потому что скорость их может быть более 500 км/ч. Соответственно, такие цели способны перехватывать не все средства, которые мы применяем", – объяснил военный.

По состоянию на 13:00 в Киеве было известно о 124 пострадавших в результате ночного обстрела. Восемь человек погибли. Среди них – мать с шестилетним сыном.

Ранее Фокус писал, что дочь Кита Келлога прокомментировала удар по Киеву и заявила, что Путин испытывает решительность Америки.