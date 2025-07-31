ВС РФ атаковали Украину 309 БПЛА и 8 крылатыми ракетами: как сработала ПВО, и куда летели ракеты

По состоянию 10 утра 31 июля известно о 6 погибших, 82 пострадавших в Киеве. 44 пострадавших в больницах. Шестилетний мальчик умер в карете "скорой".

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Россия в ночь на 31 июля атаковали Украину 309 ударными БпЛА и 8 крылатыми ракетами. Основным направлением вражеского удара стал Киев. Есть погибшие и многочисленные ранения. Фокус собрал все, что известно о ночных обстрелах Украины и их последствиях.

Как сообщают Воздушные Силы ВСУ россияне в ночь на 31 июля использовали для удара по территории Украины 309 ударных БПЛА и дронов-имитаторов и 8 крылатых ракет.

Ударные дроны запускали из Брянска, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарска, а крылатые ракеты "Искандер-К" из Курской области. Основным направлением удара стал Киев.

"По состоянию на 9:00 подтверждено уничтожение и подавление 291 средства воздушного нападения — 288 БПЛА и 3 крылатых ракет. Зафиксировано прямые попадания пяти ракет, одна из них атаковала многоквартирный дом в Киеве, и 21 ударного БПЛА в 12 локациях. Также командование информирует о падении обломков в 19 локациях", — сообщили в Воздушных Силах.

Атака на Киев, результаты работы ПВО

Атака на Киев 31 июля: что известно

Около 23 часов ночи 30 июля в украинской столице прогремели взрывы. Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о работе противовоздушной обороны и призвал киевлян находиться в укрытиях.

Также глава города предупредил жителей столицы о заходе вражеских БпЛА с разных сторон на город.

"Повреждения или возгорания в результате вражеской атаки зафиксированы на шести локациях в Соломенском районе и на одной — в Святошинском. Атака на столицу продолжается. Не покидайте укрытий! Одного пострадавшего госпитализировали медики в Соломенском районе столицы", — проинформировал Кличко.

Далее он сообщил о вызовах медиков в Соломенском районе, пожаре в нежилом помещении в Соломенском районе и падении обломков БпЛА возле 3 этажного жилого дома. Произошло возгорание газовой трубы. Были заблокированы люди в гараже.

Под завалами многоэтажки ищут людей

Еще по одному адресу падение обломков БпЛА на верхний этаж 9 этажного жилого дома. Подразделения прибыли на место.

В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения. В результате атаки врага на столицу поврежден жилой дом в Святошинском районе. Экстренные службы направляются на место.

"Враг бил этой ночью по Киеву БПЛА и ракетами. В результате атаки на столицу в Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения на нескольких локация нежилой застройки. В Голосеевском районе есть поврежденные здания. В частности, школы и детского сада. В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения", — написал мэр Киева.

В Святошинском районе Киева плитами зажало мужчину

Один из жителей многоквартирного дома в Киеве оказался под завалами. Операция по его спасению длилась 3 часа. Все это время спасатели ГСЧС поддерживали с ним голосовой контакт. Мужчина провалился со второго этажа на первый и его зажало конструкциями.

Спасатели пробили отверстие в стене соседней квартиры и сформировали своеобразный тоннель. На мужчину наложили специальные фиксаторы, чтобы не навредить во время спасения.

Операция по спасению мужчины длилась 3 часа Спасатели сделали отверстие в стене Мужчину доставили в медучреждение За освобождением пострадавшего наблюдал министр внутренних дел Игорь Клименко Мужчину достали из-под завалов

Впоследствии глава города Виталий Кличко сообщил о более 50 пострадавших, 30 из которых госпитализировали в медучреждения города.

"Ужасная картина в Святошинском районе. Здесь обвалился целый подъезд жилого дома. Спасатели ищут людей под завалами. Сейчас известно о 6 погибших в результате атаки врага на столицу. Но их количество, к сожалению, может увеличиться. Развернуты штабы для помощи всем пострадавшим. Также тем киевлянам, чьи дома были повреждены или уничтожены в результате вражеской атаки, город выплачивает денежные компенсации. В частности, и на временную аренду жилья", — сообщил Виталий Кличко.

Среди пострадавших 9 детей.

"Это наибольшее количество раненых детей за одну ночь в Киеве с начала полномасштабной войны", — отметил Кличко.

Президент Украины Владимир Зеленский утром, 31 июля, сообщил, что в результате вражеской атаки пострадали Днепропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина, Киевская область.

"Столица была основной целью массированного обстрела. Есть многочисленные повреждения жилой инфраструктуры. В одном из спальных районов в многоэтажке разрушен целый подъезд. По состоянию на сейчас известно о шести погибших, среди них шестилетний мальчик и его мама. Мои соболезнования всем родным и близким. Также известно о десятках пострадавших людей, каждому и каждой оказывается необходимая помощь", — написал президент в своем телеграм-канале.

Он добавил, что мир снова увидел российский ответ на желание мира США, Украины и Европы.

В результате атаки на Киев был разрушен подъезд многоэтажки

В Киевской МВА сообщили, что по состоянию 10 утра 31 июля известно о 6 погибших, 82 пострадавших. 44 в больницах. Мальчик 6 лет умер в карете "скорой".

"По меньшей мере 10 раненых детей, из них 5 в больницах. Это сделали россияне. Девочка, 5 месяцев, ранена — в нее попали россияне. Данные не окончательные", — говорится в сообщении.

Более ста пострадавших объектов: жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения, университет. Прямым попаданием ракеты уничтожен подъезд девятиэтажки в Святошинском районе.

Напомним, что ночью на 31 июля ВС РФ осуществили массированную атаку БпЛА по Киеву, пострадал Соломенский район.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что в Киеве зафиксировали попадание в многоэтажку, в результате которого был полностью разрушен подъезд.