Нічна атака на Київ: поранено рекордну кількість дітей, 10 осіб зникли безвісти (відео)

Після масованої нічної атаки РФ на Київ рятувальники знайшли під завалами живого чоловіка. У столиці кількість постраждалих зростає, серед них – поліцейські та відома телеведуча.

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За даними МВС, внаслідок нічного обстрілу Києва російськими ракетами та дронами у зруйнованому будинку у Святошинському районі рятувальники виявили чоловіка, що перебував у заблокованому приміщенні на першому поверсі. Він притомний, йому передали воду та знеболювальне. Рятувальні служби наразі пробивають коридор до постраждалого.

Про перебіг рятувальної операції на місці події повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, під уламками будівлі можуть залишатися ще приблизно 10 людей – це число базується на повідомленнях про зниклих безвісти у цьому під'їзді.

Матір врятованого чоловіка перебуває поруч із місцем рятувальної операції – кілька годин поспіль вона не мала жодної інформації про сина. З жінкою працюють психологині ДСНС.

Як повідомили "Факти ICTV", кількість постраждалих після нічного обстрілу столиці вже зросла до 52 осіб. Серед них – троє працівників поліції.

У Києві поранень зазнали 9 дітей – це наймасовіше травмування неповнолітніх за одну ніч з початку повномасштабного вторгнення, повідомив мер Віталій Кличко.

Очільник столиці оприлюднив відео з Соломʼянського району, де один із житлових будинків зазнав серйозних руйнувань через нічний обстріл.

Пожежа виникла в житловому комплексі "Республіка", який також зазнав удару.

Телеведуча 24 Каналу Катерина Соляр показала наслідки обстрілу у своїй квартирі. Вона зазначила, що напередодні вирішила спати в коридорі, і це врятувало їй життя.

"В принципі, я жива… Я не знаю поки, чим допомогти, поки трусяться руки, але я норм", – сказала Катерина Соляр.

У квартирі вибуховою хвилею вибило двері та вікна. Телеведуча припустила, що її могла вберегти стрітенська свічка, подарована зі Львова: "Поруч біля мене стояла Стрітенська свічка, можливо це саме вона…".

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що атака охопила одразу кілька регіонів – постраждали Київ, Київська область, Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина. "У столиці зруйновано цілий під’їзд. Станом на зараз відомо про шістьох загиблих, серед них – шестирічний хлопчик", – зазначив він. За словами президента, ворог випустив понад 300 дронів і 8 ракет, водночас Україна очікує реалізації західних безпекових домовленостей. Зеленський наголосив: "Мир без сили неможливий".

Нагадаємо, у ніч на 31 липня Росія завдала комбінованої атаки на Київ ракетами та дронами. Один із снарядів влучив у житлову дев’ятиповерхівку, зруйнувавши цілий під’їзд.

Біля восьмої ранку було відомо що кількість жертв нічного удару по Києву зросла до шести, серед загиблих – дитина.