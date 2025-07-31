Нічна атака на Київ: кількість жертв зросла до 6, Зеленський вже відреагував на обстріл (відео)

Кількість жертв нічного удару по Києву зросла до шести, серед загиблих – дитина. Президент Зеленський відреагував на трагедію, звинувативши Росію в тероризмі.

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку на столицю, під час якої ракета влучила у багатоповерховий будинок. "Київ. Ракетний удар. Прямо у житловий будинок. Під завалами люди. Всі служби на місці. Руські терористи", – написав глава держави у соцмережах.

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, станом на ранок 31 липня кількість загиблих унаслідок обстрілу зросла до шести. "З них четверо — у Святошинському районі, двоє — в Соломʼянському. Серед загиблих – шестирічний хлопчик. Продовжується рятувальна операція", – зазначив посадовець.

Унаслідок російського обстрілу в ніч на 31 липня в столиці тимчасово ускладнено рух транспорту. Як повідомляє Київська міська адміністрація, низку пасажирських маршрутів змінено.

Патрульна поліція уточнила, що кілька вулиць перекрито для забезпечення роботи рятувальників і слідчих груп.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня Росія завдала комбінованої атаки на Київ ракетами та дронами. Один із снарядів влучив у житлову дев’ятиповерхівку, зруйнувавши цілий під’їзд. Найбільше постраждали Святошинський, Солом’янський, Шевченківський та Голосіївський райони столиці.

Раніше повідомлялося про 52 постраждалих, зокрема дев’ятеро дітей. Частину людей деблокували з-під завалів. Постраждалі доправлені до медичних закладів, щонайменше 30 з них – у лікарнях. На місці працюють рятувальники, поліція та медики. ДСНС продовжує розбір завалів, не виключено, що кількість жертв зростатиме.

Як повідомляв Фокус, у ніч на 31 липня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку дронами по столиці України – Києву.

Нагадаємо, увечері 30 липня російські війська масовано атакували Україну дронами "Шахед".

У цей же день РФ атакувала Харків дронами та 10 КАБами.