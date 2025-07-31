Ночная атака на Киев: количество жертв возросло до 6, Зеленский уже отреагировал на обстрел (видео)

Количество жертв ночного удара по Киеву возросло до шести, среди погибших — ребенок. Президент Зеленский отреагировал на трагедию, обвинив Россию в терроризме.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку на столицу, во время которой ракета попала в многоэтажный дом. "Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Под завалами люди. Все службы на месте. Русские террористы", — написал глава государства в соцсетях.

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, по состоянию на утро 31 июля количество погибших в результате обстрелов возросло до шести. "Из них четверо — в Святошинском районе, двое — в Соломенском. Среди погибших — шестилетний мальчик. Продолжается спасательная операция", — отметил чиновник.

В результате российского обстрела в ночь на 31 июля в столице временно затруднено движение транспорта. Как сообщает Киевская городская администрация, ряд пассажирских маршрутов изменен.

Патрульная полиция уточнила, что несколько улиц перекрыты для обеспечения работы спасателей и следственных групп.

Напомним, в ночь на 31 июля Россия нанесла комбинированную атаку на Киев ракетами и дронами. Один из снарядов попал в жилую девятиэтажку, разрушив целыйподъезд. Больше всего пострадали Святошинский, Соломенский, Шевченковский и Голосеевский районы столицы.

Ранее сообщалось о 52 пострадавших, в том числе девять детей. Часть людей деблокировали из-под завалов. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, по меньшей мере 30 из них — в больницах. На месте работают спасатели, полиция и медики. ГСЧС продолжает разбор завалов, не исключено, что количество жертв будет расти.

Как сообщал Фокус, в ночь на 31 июля российские оккупационные войска осуществили массированную атаку дронами по столице Украины — Киеву.

Напомним, вечером 30 июля российские войска массированно атаковали Украину дронами "Шахед".

В этот же день РФ атаковала Харьков дронами и 10 КАБами.