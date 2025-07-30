РФ атаковала Харьков дронами и 10 КАБами: есть погибшие и значительные разрушения, — ОВА (фото)
В ночь на 30 июля состоялся новый удар дронов по Харькову. Враг атаковал 2 БпЛА Шевченковский и Слободской районы Харькова. В городе повреждены 2 многоквартирных дома, магазин, кафе, автомойка и автомобили. Ранения получили три человека.
Российские оккупанты за прошедшие сутки атаковали Харьков и 9 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов 6 человек погибли, 8 — пострадали. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
По его информации, из-за удара дронов по Харькову 30 июля пострадали 25-летняя и 62-летняя женщины и 33-летний мужчина. В Купянске погиб 65-летний мужчина, ранения получили 48-летний мужчина и 74-летняя женщина. В селе Новоплатоновка Боровской громады погибли 5 человек, пострадали 45-летняя и 85-летняя женщины и 72-летний мужчина.
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 10 КАБ;
- 5 БпЛА типа "Герань-2";
- 1 БпЛА типа "Молния";
- 4 fpv-дрона.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.
Удар дронов по Харькову 30 июля: что известно о последствиях
Россияне атаковали двумя БпЛА Шевченковский и Слободской районы Харькова. В городе повреждены 2 многоквартирных дома, магазин, кафе, автомойка, 3 автомобиля.
В ГСЧС Харькова сообщили, что из-за удара дронов по Харькову в Шевченковском районе города горело 3 автомобиля, автомойка и пристройка к двухэтажному зданию на общей площади 210 м кв. Взрывной волной повреждены жилые дома, объекты торговли и автомобили. Спасатели спасли двух человек.
В Слободском районе горела трава на площади 500 м кв.
К ликвидации последствий вражеской атаки было привлечено 37 спасателей и 7 единиц техники.
Как пишет "Суспільне", в результате атаки РФ дроном "Герань-2" по Шевченковскому району Харькова были выбиты около 60 окон, разрушениям подверглись 3 здания, сообщают в городском совете. Там отметили, что оборванный провод уличного освещения уже отремонтирован, обследование зданий продолжается.
В Купянском районе повреждены многоквартирный и частный дома, предприятие и 2 нежилых здания. В Изюмском районе повреждены магазин, автомобиль, 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки, гараж.
Напомним, что 29 июля ВС РФ ударили по селу Новоплатоновка Изюмского района и убили пятерых местных жителей. Еще три человека получили ранения различной степени тяжести. Также 25 июля, ВС РФ атаковали Харьков. Удар пришелся в Индустриальный район города, в здание одного из медучреждений.
В результате атаки по Харькову известно по меньшей мере об одном раненом человеке — 46-летней женщине, а также пострадавшем многомесячном ребенке
Также зафиксирован прилет по больнице в Каменском Днепропетровской области, где погибли три человека, в частности — 23-летняя беременная девушка.