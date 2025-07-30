РФ атаковала Харьков дронами и 10 КАБами: есть погибшие и значительные разрушения, — ОВА (фото)

В ночь на 30 июля состоялся новый удар дронов по Харькову. Враг атаковал 2 БпЛА Шевченковский и Слободской районы Харькова. В городе повреждены 2 многоквартирных дома, магазин, кафе, автомойка и автомобили. Ранения получили три человека.

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Российские оккупанты за прошедшие сутки атаковали Харьков и 9 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов 6 человек погибли, 8 — пострадали. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Удар дронов по Харькову

По его информации, из-за удара дронов по Харькову 30 июля пострадали 25-летняя и 62-летняя женщины и 33-летний мужчина. В Купянске погиб 65-летний мужчина, ранения получили 48-летний мужчина и 74-летняя женщина. В селе Новоплатоновка Боровской громады погибли 5 человек, пострадали 45-летняя и 85-летняя женщины и 72-летний мужчина.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

10 КАБ;

5 БпЛА типа "Герань-2";

1 БпЛА типа "Молния";

4 fpv-дрона.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

Удар дронов по Харькову 30 июля: что известно о последствиях

Россияне атаковали двумя БпЛА Шевченковский и Слободской районы Харькова. В городе повреждены 2 многоквартирных дома, магазин, кафе, автомойка, 3 автомобиля.

В ГСЧС Харькова сообщили, что из-за удара дронов по Харькову в Шевченковском районе города горело 3 автомобиля, автомойка и пристройка к двухэтажному зданию на общей площади 210 м кв. Взрывной волной повреждены жилые дома, объекты торговли и автомобили. Спасатели спасли двух человек.

В Слободском районе горела трава на площади 500 м кв.

К ликвидации последствий вражеской атаки было привлечено 37 спасателей и 7 единиц техники.

Как пишет "Суспільне", в результате атаки РФ дроном "Герань-2" по Шевченковскому району Харькова были выбиты около 60 окон, разрушениям подверглись 3 здания, сообщают в городском совете. Там отметили, что оборванный провод уличного освещения уже отремонтирован, обследование зданий продолжается.

Удар дронов по Харькову 30 июля Удар дронов по Харькову 30 июля Удар дронов по Харькову 30 июля Удар дронов по Харькову 30 июля

В Купянском районе повреждены многоквартирный и частный дома, предприятие и 2 нежилых здания. В Изюмском районе повреждены магазин, автомобиль, 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки, гараж.

Напомним, что 29 июля ВС РФ ударили по селу Новоплатоновка Изюмского района и убили пятерых местных жителей. Еще три человека получили ранения различной степени тяжести. Также 25 июля, ВС РФ атаковали Харьков. Удар пришелся в Индустриальный район города, в здание одного из медучреждений.

В результате атаки по Харькову известно по меньшей мере об одном раненом человеке — 46-летней женщине, а также пострадавшем многомесячном ребенке

Также зафиксирован прилет по больнице в Каменском Днепропетровской области, где погибли три человека, в частности — 23-летняя беременная девушка.