Удар по мирным из РСЗО: в Харьковской области ВС РФ убили пятерых жителей (фото)

Российские оккупанты ударили по селу Новоплатоновка Изюмского района и убили пятерых местных жителей. Еще три человека получили ранения разной степени тяжести.

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Удар, вероятнее всего, был нанесен реактивной системой залпового огня, сообщили в полиции Харьковской области. В результате атаки загорелся местный магазин, возе которого люди собрались, чтобы получить гуманитарную помощь.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты. Правоохранители документируют военное преступление и собирают доказательную базу.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Также после обстрела горит частный дом в Песках-Радьковских. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.

Фото: ГСЧС

Ночь и утро 29 июля выдались очень тяжелыми для Украины по количеству жертв среди мирного населения.

Накануне поздно вечером ВС РФ ударили по Беленьковской исправительной колонии в Запорожской области четырьмя управляемыми авиабомбами, из-за чего 17 человек погибли, свыше 40 получили ранения.

Также зафиксирован прилет по больнице в Каменском Днепропетровской области, где погибли три человека, в том числе – 23-летняя беременная девушка.

Новоплатоновка пополнила список кровавых терактов российских оккупантов уже утром.

Ранее Фокус писал, что 24 июля посреди дня ВС РФ ударили двумя КАБами по центральной части Харькова, одна из бомб упала вблизи жилого дома. В прокуратуре говорят, что россияне применили новый боеприпас — УМПБ-5.

В результате атаки пострадали свыше 30 человек.