Удар по мирних із РСЗВ: у Харківській області ЗС РФ убили п'ятьох жителів (фото)
Російські окупанти вдарили по селу Новоплатонівка Ізюмського району і вбили п'ятьох місцевих жителів. Ще троє людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Удар, найімовірніше, було завдано реактивною системою залпового вогню, повідомили в поліції Харківської області. Унаслідок атаки загорівся місцевий магазин, біля якого люди зібралися, щоб отримати гуманітарну допомогу.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці документують воєнний злочин і збирають доказову базу.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
Також після обстрілу горить приватний будинок у Пісках-Радьківських. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.
Ніч і ранок 29 липня видалися дуже важкими для України за кількістю жертв серед мирного населення.
Напередодні пізно ввечері ЗС РФ вдарили по Біленьківській виправній колонії в Запорізькій області чотирма керованими авіабомбами, через що 17 людей загинули, понад 40 дістали поранення.
Також зафіксовано приліт по лікарні в Кам'янському Дніпропетровської області, де загинули троє людей, зокрема — 23-річна вагітна дівчина.
Новоплатонівка поповнила список кривавих терактів російських окупантів уже вранці.
Раніше Фокус писав, що 24 липня посеред дня ЗС РФ вдарили двома КАБами по центральній частині Харкова, одна з бомб упала поблизу житлового будинку. У прокуратурі кажуть, що росіяни застосували новий боєприпас — УМПБ-5.
Унаслідок атаки постраждали понад 30 осіб.