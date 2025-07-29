Удар по мирних із РСЗВ: у Харківській області ЗС РФ убили п'ятьох жителів (фото)

Російські окупанти вдарили по селу Новоплатонівка Ізюмського району і вбили п'ятьох місцевих жителів. Ще троє людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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Удар, найімовірніше, було завдано реактивною системою залпового вогню, повідомили в поліції Харківської області. Унаслідок атаки загорівся місцевий магазин, біля якого люди зібралися, щоб отримати гуманітарну допомогу.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці документують воєнний злочин і збирають доказову базу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Також після обстрілу горить приватний будинок у Пісках-Радьківських. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Фото: ДСНС

Ніч і ранок 29 липня видалися дуже важкими для України за кількістю жертв серед мирного населення.

Напередодні пізно ввечері ЗС РФ вдарили по Біленьківській виправній колонії в Запорізькій області чотирма керованими авіабомбами, через що 17 людей загинули, понад 40 дістали поранення.

Також зафіксовано приліт по лікарні в Кам'янському Дніпропетровської області, де загинули троє людей, зокрема — 23-річна вагітна дівчина.

Новоплатонівка поповнила список кривавих терактів російських окупантів уже вранці.

Раніше Фокус писав, що 24 липня посеред дня ЗС РФ вдарили двома КАБами по центральній частині Харкова, одна з бомб упала поблизу житлового будинку. У прокуратурі кажуть, що росіяни застосували новий боєприпас — УМПБ-5.

Унаслідок атаки постраждали понад 30 осіб.