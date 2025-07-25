РФ ударила КАБом по медучреждению в Харькове: есть погибший и раненые

На данный момент уже известно о шестеро раненых после обстрела Индустриальном района и одном погибшем.

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Около 11:30 днем, 25 июля, ВС РФ ударили управляемой авиационной бомбой по Харькову. Удар пришелся в Индустриальный район города, в здание одного из медучреждений. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Удар по Харькову КАБом. КАБ попал в здание медицинского учреждения в Индустриальном районе. Рядом — еще одно помещение для лечения людей. Последствия уточняются. Пострадавший пока один", — сообщил Терехов.

Впоследствии он обновил информацию и проинформировал, что известно уже о шестерых раненых после обстрела Индустриального района и одном погибшем.

Также известно, что вражеский КАБ повредил частный дом, недалеко от лечебного учреждения.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших 12-летняя девочка. Она получила острую реакцию на стресс.

"Предварительно, российская бомба попала в крышу медицинского учреждения в Индустриальном районе города. Экстренные службы работают на месте ударов. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", — написал Синегубов.

Напомним, что во временно оккупированном Донецке утром громко. В Киевском районе на севере были попадания по месту базирования российских войск.

Также сообщалось, что в ночь на 25 июля украинские дроны поразили два важных объекта военно-промышленного комплекса России.

Российские оккупанты днем 24 июля нанесли удар по Харькову 2 КАБами. Это были новые бомбы УМПБ-5.