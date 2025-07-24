РФ впервые применила по Харькову новый боеприпас — УМПБ-5: что о нем известно (видео)

Если раньше пуски делались с расстояния 80 километров, то сейчас россияне уже бьют по Харькову с расстояния 100 километров, говорят в прокуратуре.

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Российские оккупанты днем 24 июля нанесли удар по Харькову 2 КАБами. Это были новые бомбы УМПБ-5. Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

"Для нанесения ударов россияне использовали управляемую авиационную бомбу УМПБ-5. Это новая управляемая авиационная бомба с модифицированным модулем планирования и коррекции и мы видим, что пуски состоялись на расстоянии около 100 километров, что больше чем это было раньше. Если раньше пуски делались с расстояния 80 километров, то сейчас россияне уже бьют по Харькову с расстояния 100 километров", — сообщили в прокуратуре.

Он добавил, что россияне снова используют Харьков как полигон для испытания нового оружия.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 24 июля около 11:00 ВС РФ нанесли авиационные удары по Шевченковскому району города — зафиксировано попадание в гражданское предприятие. Там вспыхнул пожар. Второе попадание произошло вблизи многоэтажки, где загорелись припаркованные автомобили.

По состоянию на сейчас известно о 33 пострадавших. Среди них — две девочки: одной 10 лет, другой всего 28 дней, а также беременная женщина — все они получили острую стрессовую реакцию. У 17-летних парня и девушки — взрывные ранения. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Боеприпас УМПБ-5: что известно

Как пишет "Милитарный", УМПБ-5, пуски осуществлялись с расстояния около 100 километров, при этом масса боевой части значительно мощнее той, что использовалась в предыдущем поколении авиабомб УМПБ.

"В УМПБ-5 боевая часть составляет 250 килограммов, как у фугасной авиационной бомбы. При том, она изготовлена из более толстого металла, чем в УМПБ Д-30, из-за чего тяжелые ранения получили гражданские лица", — рассказал представитель прокуратуры.

Напомним, что ранее городской голова Харькова Игорь Терехов заявлял, что в результате атаки горели 15 машин. Была информация, что под завалами были заблокированы люди.