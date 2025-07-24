РФ уперше застосувала по Харкову новий боєприпас - УМПБ-5: що про нього відомо (відео)

Якщо раніше пуски робилися з відстані 80 кілометрів, то зараз росіяни вже б'ють по Харкову з відстані 100 кілометрів, кажуть у прокуратурі.

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Російські окупанти вдень 24 липня завдали удару по Харкову 2 КАБами. Це були нові бомби УМПБ-5. Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

"Для завдання ударів росіяни викристали керовану авіаційну бомбу УМПБ-5. Це нова керована авіаційна бомба з модифікованим модулем планування та корекції і ми бачимо, що пуски відбулися на відстані близько 100 кілометрів, що більше ніж це було раніше. Якщо раніше пуски робилися з відстані 80 кілометрів, то зараз росіяни вже б'ють по Харкову з відстані 100 кілометрів", — повідомили у прокуратурі.

Він додав, що росіяни знову використовують Харків як полігон для випробовування нової зброї.

Фото: Харківська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 24 липня близько 11:00 ЗС РФ завдали авіаційних ударів по Шевченківському району міста — зафіксовано влучання в цивільне підприємство. Там спалахнула пожежа. Друге влучання сталося поблизубагатоповерхівки, де загорілися припарковані автомобілі.

Станом на тепер відомо про 33 постраждалих. Серед них — двоє дівчаток: одній 10 років, іншій лише 28 днів, а також вагітна жінка — усі вони зазнали гострої стресової реакції. У 17-річних хлопця та дівчини — вибухові поранення. Усі потерпілі отримують необхідну медичну допомогу.

Боєприпас УМПБ-5: що відомо

Як пише "Мілітарний", УМПБ-5, пуски здійснювались з відстані близько 100 кілометрів, при тому маса бойової частини значно потужніша за ту, що використовувалась у попередньому поколінні авіабомб УМПБ.

"В УМПБ-5 бойова частина складає 250 кілограмів, як у фугасної авіаційної бомби. При тому, вона виготовлена з товстішого металу ніж в УМПБ Д-30, через що тяжчих поранень зазнали цивільні особи", – розповів представник прокуратури.

Нагадаємо, що раніше міський голова Харкова Ігор Терехов заявляв, що внаслідок атаки горіли 15 машин. Була інформація, що під завалами були заблоковані люди.