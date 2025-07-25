Изготавливают сырье для снарядов: БпЛА атаковали химический и оборонный заводы в РФ

Под атаку попал Невинномысский азотный завод в Ставропольском крае, где производят химическое сырье для взрывчатки и Котовский пороховой завод в Тамбовской области.

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В ночь на 25 июля украинские дроны поразили два важных объекта военно-промышленного комплекса России. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Под атаку попал Невинномысский азотный завод в Ставропольском крае, где производят химическое сырье для взрывчатки, в частности азотной кислоты и аммиачной селитры.

"Это ключевой поставщик для производства боеприпасов, включая артиллерийские снаряды, авиабомбы и РСЗО", — отметил Андрей Коваленко.

Также был атакован Котовский пороховой завод в Тамбовской области, который специализируется на производстве широкого спектра порохов — для стрелкового оружия, артиллерии, РСЗО, авиационных и ракетных систем. Его продукцию используют десятки оборонных предприятий.

"Фактически, без Котовска не стреляет ни "Град", ни "Смерч", — написал Андрей Коваленко.

Также дроны атаковали железнодорожную станцию Песчанская в Ростовской области. Такие удары существенно затрудняют логистику врага в направлении фронта.

Российское издание ASTRA сообщает, что химкомбинат "Азот" в Невинномысском Ставропольском крае, атакован уже второй раз за последние 2 месяца. В июне завод возобновлял свою работу.

Два завода "Еврохима" (Невинномысский азотный завод и Новомосковский Азот) отправили с 2022 по 2024 год на завод имени Свердлова в Дзержинске в Нижегородской области не менее 38 тысяч тысяч уксусов. Они используются для производства октогена и гексогена, а те, в свою очередь, для артиллерийских снарядов.

14 июня в результате атаки 13-ти БПЛА по территории завода АО "Невинномысский Азот" были выбиты двери, окна и помещения одного из цехов. Также были повреждены крыша столовой и противодроновая защита завода. 800 сотрудников химкомбината тогда переждали атаку в бомбоубежище, эвакуации не проводилось. Работу предприятия пришлось приостановить.

НАК "Азот" в Новомосковске Тульской области также уже был атакован БПЛА в этом году как минимум трижды.

Напомним, что 24 июля модифицированные дроны Ан-196 "Лютый" поразили нефтебазу аэропорта Сочи в Адлере.