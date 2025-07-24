Модифицированные дроны Ан-196 "Лютый" поразили нефтебазу аэропорта Сочи в Адлере, — OSINT-аналитики

Местные телеграм-каналы сообщили о работе ПВО. Также произошла задержка рейсов в аэропорту Сочи.

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В России украинские дроны совершили налет на нефтебазу в Сочи. Оккупанты пытались защитить резервуары с топливом от попаданий. Об этом сообщил OSІNT-аналитик группы Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩.

"Модифицированные дроны Ан-196 "Лютый" поразили нефтебазу аэропорта Сочи в Адлере. На нефтебазе по состоянию на 24-й год почти все резервуары закрыты антидроновими сетками, не помогло", — говорится в сообщении.

Официально украинская сторона атаку на нефтебазу в Сочи пока не комментировала.

Российское издание ASTRA сообщает, что в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае есть погибшие. Также пострадали 11 человек, четверо госпитализированы.

"В Адлерском районе Сочи две женщины погибли от ран после того, как обломки сбитого беспилотника упали на улицу Авиационной", — говорится в сообщении.

Также местные телеграм-каналы сообщают о работе ПВО и сбоях в работе аэропорта в Сочи.

"Сейчас задержано 28 рейсов на вылет и 28 на прилет (более 2 часов)", — говорится в сообщении.

Напомним, что в России 22 июля беспилотники атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. В результате попадания на территории предприятия произошел пожар.

Также сообщалось, что 18 июля российские власти вводили в аэропортах план "Ковер" из-за атаки беспилотников. Дроны заметили в семи областях.