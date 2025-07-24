Дроны атаковали российские Сочи и Адлер: взорвалась местная нефтебаза (видео)

В ночь на 24 июля беспилотники атаковали города Сочи и Адлер в Краснодарском крае РФ, в результате чего была поражена местная нефтебаза.

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"Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе", — написал глава администрации федеральной территории "Сириус", которая также находится в Краснодарском крае, Дмитрий Плишкин.

В то же время телеграм-канал Mash сообщил, что местные жители насчитали по меньшей мере семь взрывов в небе над Адлером.

"Также взрывы слышат жители в Сочи уже полтора часа. В городах звучат сирены, предварительно работает ПВО", — говорится в сообщении.

Зато российский паблик Baza утверждает, что российское Сочи массово атакуют беспилотники, в результате чего в городе уже якобы есть погибшие.

"В оперштабе Краснодарского края сообщили, что при атаке погибла женщина, еще одна получила тяжелые ранения. Отдыхающие в некоторых отелях эвакуированы на подземные парковки. В аэропорту Сочи введены ограничения на вылет и прилет", — отметило российское медиа.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала информацию об атаке дронов по Сочи и Адлеру.

Напомним, ночью 23 июля беспилотники массированно атаковали Новочеркасск Ростовской области, в результате чего в городе есть разрушения и поднялись пожары.

К вечеру 21 июля российский город Миллерово, где расположен военный аэродром, откуда РФ запускает "Шахеды" по Украине, массированно атаковали БпЛА.