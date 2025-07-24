Дрони аткували російські Сочі та Адлер: вибухнула місцева нафтобаза (відео)

У ніч на 24 липня безпілотники атакували міста Сочі та Адлер у Краснодарському краю РФ, внаслідок чого була уражена місцева нафтобаза.

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"Сталося попадання по нафтобазі на вулиці Таврійська. Прошу утриматися від поїздки на машині та прогулянок у тому районі", — написав голова адміністрації федеральної території "Сіріус", яка також знаходиться у Краснодарському краю, Дмитро Плішкін.

Водночас телеграм-канал Mash повідомив, що місцеві мешканці нарахували щонайменше сім вибухів у небі над Адлером.

"Також вибухи чують жителі у Сочі вже півтори години. У містах звучать сирени, попередньо працює ППО", — йдеться у повідомленні.

Натомість російський паблік Baza стверджує, що російське Сочі масово атакують безпілотники, внаслідок чого у місті вже нібито є загиблі.

"В оперштабі Краснодарського краю повідомили, що при атаці загинула жінка, ще одна отримала тяжкі поранення. Відпочивальники у деяких готелях евакуйовані на підземні паркування. В аеропорту Сочі введено обмеження на виліт та приліт", — зазначило російське медіа.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала інформації щодо атаки дронів по Сочі та Адлеру.

Нагадаємо, уночі 23 липня безпілотники масовано атакували Новочеркаськ Ростовської області, внаслідок чого у місті є руйнування та здійнялися пожежі.

Надвечір 21 липня російське місто Міллерово, де розташований військовий аеродром, звідки РФ запускає "Шахеди" по Україні, масовано атакували БпЛА.