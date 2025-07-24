Модифіковані дрони Ан-196 "Лютий" уразили нафтобазу аеропорту Сочі у Адлері, — OSІNT-аналітики

Місцеві телеграм-канали повідомили про роботу ППО. Також сталася затримка рейсів в аеропорту Сочі.

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В Росії українські дрони скоїли нальот на нафтобазу в Сочі. Окупанти намагалися захистити резервуари з паливом від влучань. Про це повідомив OSІNT-аналітик групи Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩.

"Модифіковані дрони Ан-196 "Лютий" уразили нафтобазу аеропорту Сочі у Адлері. На нафтобазі станом на 24-й рік майже всі резервуари закриті антидроновими сітками, не допомогло", — йдеться в повідомленні.

Офіційно українська сторона атаку на нафтобазу в Сочі поки не коментувала.

Російське видання ASTRA повідомляє, що внаслідок атаки БПЛА в Краснодарському краї є загиблі. Також постраждали 11 людей, четверо госпіталізовані.

"В Адлерском районі Сочі дві жінки погибли від ранень після того, як обломки збитого беспілотника впали на вулицю Авіаційної", — йдеться в повідомленні.

Також місцеві телеграм-канали повідомляють про роботу ППО і збої в роботі аеропорту в Сочі.

"Зараз затримано 28 рейсів на виліт і 28 на приліт (понад 2 години)", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Росії 22 липня безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Внаслідок влучання на території підприємства сталася пожежа.

Також повідомлялося, що 18 липня російська влада запроваджувала в аеропортах план "Ковер" через атаку безпілотників. Дрони помітили в семи областях.