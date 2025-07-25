Виготовляють сировину для снарядів: БпЛА атакували хімічний та оборонний заводи в РФ

Під атаку потрапив Невинномиський азотний завод у Ставропольському краї, де виробляють хімічну сировину для вибухівки і Котовський пороховий завод у Тамбовській області.

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В ніч проти 25 липня українські дрони уразили два важливі об’єкти військово-промислового комплексу Росії. Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Під атаку потрапив Невинномиський азотний завод у Ставропольському краї, де виробляють хімічну сировину для вибухівки, зокрема азотної кислоти й аміачної селітри.

"Це ключовий постачальник для виробництва боєприпасів, включно з артилерійськими снарядами, авіабомбами та РСЗВ", — наголосив Андрій Коваленко.

Також був атакований Котовський пороховий завод у Тамбовській області, який спеціалізується на виробництві широкого спектра порохів — для стрілецької зброї, артилерії, РСЗВ, авіаційних і ракетних систем. Його продукцію використовують десятки оборонних підприємств.

"Фактично, без Котовська не стріляє ні "Град", ні "Смерч", — написав Андрій Коваленко.

Також дрони атакували залізничну станцію Песчанська в Ростовській області. Такі удари суттєво ускладнюють логістику ворога в напрямку фронту.

Російське видання ASTRA повідомляє, що хімкомбінат "Азот" в Невинномиському Ставропольському краї, атакований уже другий раз за останні 2 місяці. У червні завод відновлював свою роботу.

Два заводи "Єврохіма" (Невинномиський азотний завод і Новомосковський Азот) відправили з 2022 по 2024 рік на завод імені Свердлова в Дзержинську в Нижегородській області не менше 38 тисяч тисяч укс. Вони використовуються для виробництва октогену та гексогену, а ті, в свою чергу, для артилерійських снарядів.

14 червня внаслідок атаки 13-ти БПЛА по території заводу АТ "Невинномиський Азот" було вибито двері, вікна та приміщення одного з цехів. Також були пошкоджені дах їдальні та протидроновий захист заводу. 800 співробітників хімкомбінату тоді перечекали атаку у бомбосховищі, евакуації не проводилося. Роботу підприємства довелося призупинити.

НАК "Азот" у Новомосковську Тульської області також вже був атакований БПЛА цього року як мінімум тричі.

Нагадаємо, що 24 липня модифіковані дрони Ан-196 "Лютий" уразили нафтобазу аеропорту Сочі у Адлері.