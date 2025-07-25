Восемь прилетов HIMARS: в Донецке слышали много взрывов, — соцсети (видео)

Во временно оккупированном Донецке с утра громко. В Киевском районе на севере были попадания по месту базирования российских войск.

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Удачные попадания ракет пришлись также по железнодорожной инфраструктуре. Об этом сообщил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко.

"Все [снаряды попали] в цель. Хорошо", — прокомментировал он.

OSINT-паблики пишут о попадании по целям "натовских HIMARS". Российские военкоры сообщают о работе российских ПВО в Макеевке, повреждениях домостроений и гражданских автомобилей.

Агентство ТАСС подтверждает ряд взрывов в Донецке, прилеты были также в Куйбышевском районе.

Напомним, в результате точного удара ВСУ ракетами Storm Shadow по Донецку вечером 30 июня ликвидирован командующий 8-й общевойсковой армией РФ, полковник Руслан Горячкин.

Фокус также писал о ликвидации ВСУ боксера Артема Кудрявца из Донецка. Спортсмен ранее участвовал в турнирах вместе со звездами украинского бокса.