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Военный Фокус Российско-украинская война

Соревновался с Усиком и Ломаченко: ВСУ ликвидировали боксера из Донецка (видео)

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Фото: Из открытых источников | Кудрявец поддержал пророссийских боевиков

Артем Кудрявец участвовал в престижном турнире в Мариуполе вместе со звездами бокса. В оккупированном Донецке он перешел на сторону боевиков и считал героем их убитого главаря Александра Захарченко.

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Об этом сообщило издание "Главком".

Кудрявец проиграл бой с членом сборной Украины Денисом Лазаревым

Кудрявец родился в январе 1987 года и выполнил норму мастера спорта по боксу. В 2009 году он участвовал в престижном международном турнире "Мемориале Макара Мазая" в Мариуполе.

Вместе с Кудрявцем в турнире участвовали Александр Усик, Василий Ломаченко и Артем Далакян. В весовой категории до 69 килограмм Кудрявец проиграл бой с членом сборной Украины по боксу Денисом Лазаревым.

Артем Кудрявец попал под "мобилизацию" в Донецке

Во время оккупации Донецка в 2014 году Кудрявец поддержал пророссийских боевиков. Он оказался на сайте "Миротворец", будучи помощником "депутата "ДНР" Сергея Ковальчука.

Далее спортсмен работал тренером в клубе "Велес" и был судьей на местных турнирах по боксу. Позднее он рассказывал, что попал под "мобилизацию" 21 февраля 2022 года.

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Артем Кудрявец работал тренером в клубе "Велес"

В начале 2023 года оккупант попал под обстрел возле Авдеевки и получил тяжелую контузию. Проходил долгое лечение и в итоге решил вернуться на фронт.

Боксер считал своим "героем" главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко, погибшего 31 августа 2018 года. По его словам, Захарченко "защищал "ДНР" с оружием в руках на передовой" и был настоящим примером для подражания.

В апреле 2025 года российские паблики сообщили, что Артем Кудрявец пропал без вести, а 18 мая в Донецке простились с оккупантом.

Напомним, жители оккупированного Донецка недавно жаловались на проблемы с водоснабжением, канализацией и свалками в городе. За 11 лет оккупации назначенные РФ местные "власти" не решили эти вопросы.

Фокус уже писал, как двое российских военных подорвались, пытаясь запустить БПЛА со взрывчаткой. Тела оккупантов нашли возле улицы Бирюзова.