Змагався з Усиком і Ломаченком: ЗСУ ліквідували боксера з Донецька (відео)

Артем Кудрявець брав участь у престижному турнірі в Маріуполі разом із зірками боксу. В окупованому Донецьку він перейшов на бік бойовиків і вважав героєм їхнього вбитого ватажка Олександра Захарченка.

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Про це повідомило видання "Главком".

Кудрявець програв бій із членом збірної України Денисом Лазарєвим

Кудрявець народився в січні 1987 року і виконав норму майстра спорту з боксу. У 2009 році він брав участь у престижному міжнародному турнірі "Меморіалі Макара Мазая" в Маріуполі.

Разом із Кудрявцем у турнірі брали участь Олександр Усик, Василь Ломаченко та Артем Далакян. У ваговій категорії до 69 кілограм Кудрявець програв бій із членом збірної України з боксу Денисом Лазарєвим.

Артем Кудрявець потрапив під "мобілізацію" в Донецьку

Під час окупації Донецька у 2014 році Кудрявець підтримав проросійських бойовиків. Він опинився на сайті "Миротворець", будучи помічником "депутата "ДНР" Сергія Ковальчука.

Далі спортсмен працював тренером у клубі "Велес" і був суддею на місцевих турнірах з боксу. Пізніше він розповідав, що потрапив під "мобілізацію" 21 лютого 2022 року.

Артем Кудрявець працював тренером у клубі "Велес"

На початку 2023 року окупант потрапив під обстріл біля Авдіївки та отримав важку контузію. Проходив довге лікування і зрештою вирішив повернутися на фронт.

Боксер вважав своїм "героєм" ватажка терористів "ДНР" Олександра Захарченка, який загинув 31 серпня 2018 року. За його словами, Захарченко "захищав "ДНР" зі зброєю в руках на передовій" і був справжнім прикладом для наслідування.

У квітні 2025 року російські пабліки повідомили, що Артем Кудрявець зник безвісти, а 18 травня в Донецьку попрощалися з окупантом.

Нагадаємо, жителі окупованого Донецька нещодавно скаржилися на проблеми з водопостачанням, каналізацією та звалищами в місті. За 11 років окупації призначена РФ місцева "влада" не вирішила ці питання.

Фокус уже писав, як двоє російських військових підірвалися, намагаючись запустити БпЛА з вибухівкою. Тіла окупантів знайшли біля вулиці Бірюзова.