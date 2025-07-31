Під завалами будинку в Києві опинилася ціла сім'я (відео)

У Святошинському районі Києва, де внаслідок нічної атаки ЗС РФ обвалився цілий під'їзд багатоквартирного будинку, продовжують шукати людей під завалами.

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На місці трагедії пенсіонерка чекає, поки рятувальники знайдуть членів її родини. Під руїнами того, що колись було її квартирою, залишаються четверо рідних людей жінки, передає "ТСН".

"Онуку 22, другому — 18. Синові 43, а невістці 47. Зовсім дорослі вони діти. Нас четверо вижило. Ми у квартирі були всі. Я не чула, як гахнуло. Почула звук сина. Як я схопилася, не знаю. На мені вікна лежать. Ми з сином вибігли. А в інших кімнатах залишилося четверо моїх", — плаче жінка.

Тимчасом розбір завалів триває. За інформацією МВС, станом на 15:30 відомо вже про дев'ять загиблих киян.

До розборів завалів багатоповерхівок залучено понад 1200 рятувальників і поліцейських. Співробітники ДСНС уже близько 500 тонн будівельних конструкцій, прибрали 36 знищених транспортних засобів. До пошуку людей під завалами залучили чотири кінологічні розрахунки.

Розбір завалів біля зруйнованого будинку тривають

Загалом від ударів ЗС РФ у ніч на 31 липня постраждали 135 осіб. Дівчина Вероніка дивом залишилася живою після того, як впала з дев'ятого поверху. Вона відбулася зламаною ногою і вибитим зубом, проте досі не знає, що з її батьками. Від смерті підлітка врятувало ліжко, на якому вона і пролетіла до самої землі.

Також рятувальникам вдалося деблокувати з-під завалів чоловіка, якого одразу ж госпіталізували.

Російські окупанти атакували Київ вісьмома крилатими ракетами "Іскандер-К" і 309 дронами, зокрема реактивними "Шахедами", які дуже важко збити.

У ЗС ЗСУ розповіли, що силам ППО вдалося збити тільки три крилаті ракети, і пояснили, з чим це пов'язано.

Раніше ми писали, що глава МВС Ігор Клименко інформував про 10 зниклих безвісти в зруйнованому під'їзді. Серед постраждалих у Києві — троє співробітників поліції, також цей удар став наймасовішим за кількістю поранених дітей за одну ніч.