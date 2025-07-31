Затиснутого бетоном чоловіка врятували, кількість жертв зросла: нові деталі удару по Києву

Вночі на 31 липня ЗС РФ завдали масованого удару по Києву за допомогою ракет і БПЛА. У Святошинському районі зруйновано під’їзд житлового будинку, лише на цій локації загинуло щонайменше шестеро людей і рятувальна операція триває.

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Загалом вже була підтверджена загибель 8 осіб у Києві, серед них — шестирічний хлопчик. Про це 31 липня повідомив мер Віталій Кличко. Кількість постраждалих сягнула 135 осіб, 12 з них — діти.

"У стаціонарах лікарень перебувають 30 постраждалих. У тому числі 5 дітей. 97 людей отримали допомогу медиків амбулаторно", — зауважив міський голова.

Фото будинку у Святошинському районі Фото: ДСНС

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що з-під завалів під’їзду у Святошинському районі витягли тіло загиблого. Лише у цьому будинку загинули шестеро осіб.

З-під завалів врятували чоловіка

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що чоловіка, якого затиснуло під завалами, вдалося дістати живим. Понад три години рятувальники підтримували з ним голосовий контакт.

Фото чоловіка, який опинився заблокованим під завалами Фото: Ігор Клименко/Telegram

"Чоловік провалився з другого поверху на перший і його затисло конструкціями. Важливо було не втратити жодної хвилини", — підкреслив голова МВС.

Працівники ДСНС пробили отвір у стіні сусідньої квартири й сформували своєрідний тунель, щоб дістатись до постраждалого. Щоб не нашкодити йому під час порятунку, на чоловіка накладали спеціальні фіксатори.

Постраждалого одразу передали медикам Фото: Ігор Клименко/Telegram

"Пошуково-рятувальні операції в столиці тривають на двох локаціях, аварійно-рятувальні роботи — на шести. На місцях ударів — максимальне залучення техніки та фахівців для порятунку людей", — зазначив Клименко.

Пресслужба МВС передала, що загалом киянин провів під завалами понад п’ять годин. В останні три години рятувальники передавали йому воду та підтримували його, розбираючи завалену бетоном квартиру. Коли постраждалого дістали, його одразу передали у руки медиків.

Люди чекають на звістки про рідних

Журналісти "Радіо Свобода" передали, що під будинком у Святошинському районі стоїть літня жінка. Під завалами перебувають її рідні — 43-річний син, 47-річна донька і двоє онуків віком 22 і 18 років.

"Усі дорослі в мене діти. Нас четверо вижило, ми у квартирі були всі", — поділилась вона.

Жінка розповіла, що частина сім’ї встигла вибігти з квартири. Рідні, на звістку про яких вона чекає, перебували в інших кімнатах.

ДСНС залучала гелікоптери

Кличко підкреслив, що у Святошинському районі — "жахлива картина", адже обвалився цілий під’їзд житлового будинку і люди опинились під завалами.

Він зазначив, що у столиці розгорнули штаби для допомоги постраждалим. Киянам, чиє житло було пошкоджене або знищене, виплачують грошові компенсації, зокрема на тимчасову оренду.

Фото з місця удару по Святошинському району Фото: ДСНС

У ДСНС повідомили, до ліквідації наслідків атаки по Києву залучали авіацію. Загалом два вертольоти здійснили 20 скидів води об'ємом 40 тонн.

Нагадаємо, раніше Фокус передавав, що до заблокованого чоловіка пробивали коридор, йому давали воду й знеболювальне. Голова МВС Ігор Клименко інформував про 10 зниклих безвісти у зруйнованому під’їзді. Серед постраждалих у Києві — троє працівників поліції, також цей удар став наймасовішим за кількістю поранених дітей в одну ніч.

Президент Володимир Зеленський назвав нічний удар дуже підлим і пояснив, що ЗС РФ свідомо намагались перевантажити українську ППО. Основною ціллю був Київ, загалом вночі ворог запустив 309 безпілотників і 8 ракет. По будинку у Святошинському районі влучила ракета "Іскандер-К".

Міністр Ігор Клименко заявляв, що попередньо росіяни вночі застосували нові "Шахеди" — реактивні. Експерт пояснив, що до 30 липня масових випадків їх застосування не фіксувалося, а перші згадки про Shahed-238 з’явились ще у 2023 році.