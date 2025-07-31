РФ почала атакувати Україну реактивнми "Шахедами": чим вони небезпечніші за звичані

В ніч на 31 липня Збройні сили Російської Федерації здійснили масований обстріл України, зокрема із застосуванням реактивних ударних безпілотників «Шахед».

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Реактивні "Шахеди" стали відповіддю ворога на успіх українських зенітних дронів-перехоплювачів, вважає український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами, поки неможливо передбачити, наскільки багато їх буде найближчими місяцями.

"Мої дорогі українці, на жаль, тепер ми з вами дізнаємося новий нічний звук — звук реактивного "Шахеда". Поки що не масово, але вже другий день поспіль", — написав "Флеш".

Про використання росіянами реактивних "Шахедів" також повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у коментарі ТСН. Він зазначив, що дрони заходили в Київ з різних сторін, після чого послідкувала ракетна атака.

"Є попередня інформація, що були реактивні "Шахеди", які вже не перший раз застосовуються по об'єктах цивільної та комунальної інфраструктури України, міста Києва. Скільки їх було, саме реактивних "Шахедів", зараз рахують фахівці", — розповів Клименко.

Реактивні "Шахеди": що про них відомо

Як зазначає військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, вперше про реактивний Shahed-238 заговорили іранські військові у 2023 році. Їхня заявлена швидкість — близько 550 км/год.

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За даними експерта, до 30 липня в Україні не фіксувалось масових випадків застосування реактивних дронів. На його думку, зараз росіяни намагаються перевірити, чи впораються з ними українські дрони-перехоплювачі.

"Не виключено, що реактивні дрони почнуть застосовувати частіше, намагаючись перевантажити нашу ППО і виснажити її, змушуючи частіше застосовувати зенітні керовані ракети при відбитті подібних нальотів", — вважає експерт.

Нагадаємо, раніше командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко повідомляв, що ворог працює над тим, щоб зробити "Шахеди" реактивними. Тим часом в Україні розробляють відповідні БПЛА-перехоплювачі.

Фокус також повідомляв, що конструкторське бюро "Технарі" розробило власний багаторазовий реактивний дрон-перехоплювач для захисту від "Шахедів". Апарат отримав назву "Мангуст".