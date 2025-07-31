"Підла та прорахована атака": Зеленський заявив, що ЗС РФ перевантажили систему ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час комбінованої ракетно-дронової атаки на Київ 31 липня Збройні сили Російської Федерації перевантажили засоби протиповітряної оборони. Столиця стала головною "мішенню" росіян, втім під удар потрапили й інші регіони. Тим часом Київська військова адміністрація повідомила про зростання кількості загиблих.

Related video

У столиці продовжується розбір завалів у точках влучання російських засобів ураження, ідеться у дописі Зеленського у Telegram-каналі. Президент повідомив, що постраждало дев'ятеро дітей, а до лікарні відправили 50 киян. Під ударом ЗС РФ опинились житлові будинки, у тому числі — київська мечеть, додав посадовець.

Зеленський вислухав доповідь глави МНС Ігоря Клименка про пошук людей під завалами і про кількість загиблих: станом на 12 год ішлося про сімох жертв РФ. Глава держави наголосив, що внаслідок масованої атаки дронів та ракет відбулось перевантаження засобів ППО.

"Атака була дуже підлою та спеціально прорахованою так, щоб перевантажити систему ППО. Київ був основною мішенню для "шахедів", інших дронів і ракет, але також є пошкодження в інших наших регіонах", — написав президент.

Тим часом з'явилась інформація глави КМВА Тимура Ткаченка. Посадовець заявив, що з-під завалів витягнули тіло ще одного загиблого і жертв РФ тепер вже вісім. Нова жертва — мешканець під'їзду у Святошинському районі, у якому вже виявили п'ять тіл, уточнюється у дописі в Telegram-каналі.

"Разом по Києву — 8 [загиблих]", — наголосив Ткаченко.

Удар по Києву 31 липня — деталі

Фокус писав про удар по Києву 31 липня і про звіт Повітряних сил з деталями комбінованої атаки. Згідно з даними Повітряного командування, росіяни запустили по українцях 309 дронів різних типів (ударний та імітаційних) та вісьмома крилатими ракетами "Іскандер-К", запущеними з-під Курська. Результат роботи ППО — три ракети з п'яти та 288 дронів з 309 (ефективність 93%). Командування підтвердило, що одна з ракет вдарила по під'їзду у Святошинському районі Києва, інші чотири вдарили в інших точках. Крім того, зафіксували 21 влучання ударних дронів у 12 локаціях, уточнило командування.

Зазначимо, у мережі з'явився допис від блогерки, яка пережила удар РФ по Святошинському району. Блогерка розповіла, що прокинулась від гучного вибуху та вибігла на вулицю. На відео, опублікованому о 4:30 31 липня, бачимо перші кадри руйнувань після російського обстрілу.

Нагадуємо, 31 липня фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів про атаки реактивних "Шахедів" РФ і пояснив, чому росіяни почали їх використовувати.